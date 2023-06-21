خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: تغيير المدربين والآثار السلبية على الكرة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

في موسم الكرة الماضي غيّرت أغلب الأندية مدربيها، ويعود ذلك إلى بعض النتائج السلبية، وإلى ضغوط مشجعي الأندية، وبالطبع الإدارات تفضل التضحية بالمدربين بدلا من أن تستبدل إدارات أخرى بها. وقد أثر ذلك على المستوى الفني للعبة والدوري، وبدا واضحا في عدم وجود استقرار في طرق اللعب، وفي الأداء من مباراة لأخرى.

الحقيقة أن الخلل من الأساس يعود إلى التعاقد مع المدربين، فعندما يوجد الإداري الملم بالنواحي الفنية، الذي يملك التجربة، ويتم الاختيار على معرفة ما هى إمكانات المدرب وتجربته السابقة ونتائجه مع الفرق التي قام بتدريبها، والمدرب الموهوب الذي يملك قوة الشخصية، ويعرف كيف يتعامل مع اللاعبين نفسيا، إلى جانب اختياره مراكز اللاعبين التي تتناسب وإمكانات كل منهم، ويُحسن وضع تشكيلة الفريق بأفضل ما لديه من لاعبين، ويتابع اللعب بهدوء أعصاب في الملعب، ويُحسن التغيير في الوقت المناسب، بما يخدم الفريق، ويستفيد من نقاط ضعف خصمه، ويُصلح الجوانب السلبية في فريقه، هذا المدرب عندما تعطى له الفرصة كاملة سوف يثبت وجوده مع الوقت مهما تكن النتائج الأولية، ويصل بالفريق إلى المراكز المتقدمة.

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أما المدرب الذي أتت به الصدفة، ولا يملك الموهبة أصلا، فالخطأ فى التعاقد معه من الأساس، ولعل تجربة فريق الأخضر في الفترة القريبة خير دليل على ذلك، حيث تم التعاقد مع المدرب التونسي سمير شمام، الذي يعتبر مكسبا للكرة الليبية، وقدم فريق الأخضر بشكل جيد في الدوري، وفي التصفيات الأفريقية، وجعل الفريق أحد فرق الدوري القوية في المنافسة، ووصل به إلى الدوري السداسي بالموسم الماضي، وجاء في الترتيب الثالث، قبل الأهلي والنصر اللذين يسبقان الفريق تاريخيا في الدوري، وتحصل في احتفالية «ريميسا» للمتميزين في الدوري علي جائزة «أفضل مدرب في الدوري»، ثم في غفلة من الزمن تم إلغاء التعاقد معه، على الرغم من أن النادي أقام له حفل تكريم ووداع شرف الرياضة الليبية في بلادنا.

وتم التعاقد مع المدرب المصري عبدالحميد بسيوني، الذي سمعته يقول: على الأقل سوف نتحصل على بطولتين، لكنه خيب ظن الجميع، وساءت نتائج الفريق، ولم يصل حتى للدوري السداسي، وهكذا استعجلت الإدارة في التغيير، إلا إذا كانت هناك ظروف خارجة عن إرادتهم.

أخيرا.. نأمل أن تكون هناك متابعة دقيقة عند التعاقد مع المدربين، ومعرفة مؤهلاتهم وتاريخهم التدريبي ونتائجهم وسنوات خبرتهم، وأن تكون هناك تقارير شهرية من مديري الكرة عنهم، ليتم تقييمهم فنيا من خلالها، وحتي لا نندم علي فقدان المدرب الكفء لمجرد نتائج سلبية وقتية.