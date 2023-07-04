  • Alwasat News
Atwasat

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: تونس وبطولة الدوري السداسي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 يوليو 2023, 05:47 مساء
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: تونس وبطولة الدوري السداسي
مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في الإطار الأيمن وبن صريتي في الأيسر. (فيسبوك)
alwasat radio

الدوري السداسي لكرة القدم، الذي تقام مبارياته في تونس للمرة الثانية على التوالي، تتابعه الجماهير الكروية في مختلف مناطق ليبيا، وذلك لعدم وجود الدوريات الأوروبية الكبرى التي أنهت مسابقاتها، وتستعد للموسم الجديد في أغسطس المقبل، وكذلك لوجود الملاعب المتكاملة، من أرضية العشب الطبيعي إلى الإنارة وحجرات الـVAR، والتحكيم العادل إلى حد كبير، والنقل المرئي الجيد، بالإضافة إلى وجود التكافؤ بين معظم الفرق المشاركة، مما أعطى للمباريات قوة وندية، واتسمت بالإثارة والمتعة والتشويق.

هذا ما نطالب به باستمرار للكرة الليبية من إقامة دوري من مجموعة واحدة من 14 فريقا يسمى الدوري الممتاز، وكذلك دوري الدرجة الأولى بعدد الفرق هذا نفسه إذا أردنا للكرة الليبية التطور والرقي وتحقيق النتائج الإيجابية في المحافل الدولية. ولك أخي المتتبع أن تتصور فرق الدوري السداسي يضاف إليها الفريق الرابع والخامس والسادس والسابع في كل مجموعة، لتشكل هذا الدوري، ثم الفرق الستة المتبقية تشكل مع أوائل المجموعات الثمانية 14 فريقا تمثّل الدرجة الأولى، وتكون هناك قاعدة الصعود والهبوط لفريقين في كل موسم، وتحديد البطل بالأكثر نقاطا بكل يسر وسهولة، ودون البحث في كل سنة عن أين سيقام السداسي ومن يدعمه بالملايين؟ ويتحول السداسي إلى ما يشبه مولد السيد أحمد البدوي في مصر، يستفيد من يستفيد من المصاريف الحقيقية والوهمية.

- الدوريات الأوروبية.. وتدني مستوى الكرة الليبية من زاوية ورؤية الكاتب الصحفي خليفة بن صريتي
- خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: رئيس النادي.. وضياع المبادئ

الدوري السداسي الحالي، حسب نتائج مبارياته، انحسرت بطولته بين فرق الأهلي طرابلس والأهلي والنصر، وقلت فرص فرق الهلال والاتحاد وأبوسليم إلا في الحصول على مشاركة أفريقية، وأتوقع أن يكون فريق الهلال الحصان الأسود في تحديد من البطل، وآمل أن تستمر بقية مبارياته وفق قيم ومبادئ وأخلاقيات الرياضة، بحيث ينال كل فريق حقه، مع اعترافنا بالأخطاء العفوية للحكام، لكن التأثير في الصافرات قبل المباريات مرفوض تربويا وأخلاقيا.

أتمنى أن يتأهل الفريق البطل بجهود لاعبيه وإدارته الفنية والإدارية، وعندها ترضى كل الفرق بالنتائج العادلة، وتقدم التهنئة للفريق البطل، لأنها في النهاية رياضة، ومسابقة لا بد أن يكون لها بطل واحد. كذلك نأمل أن نلتقي -بإذن الله- في موسم جديد على أن تقوم حكومتنا، التي تدعم السداسي كل عام بالملايين، بإنشاء ملاعب عصرية جديدة في عدة مدن، وإتمام صيانة المدينتين الرياضيتين، وأن يقام الدوري بمجموعة واحدة، حتي تستفيد الكرة الليبية والأندية والفريق الوطني. أما نظام المجموعتين فهو مضيعة للوقت، وانعكس ذلك على مستوى مشاركاتنا الخارجية التي خرجنا منها جميعا بشكل مؤسف دون ممارسة النقد الذاتي أو تحديد المسؤولية، ويا رب يكمل الدوري السداسي علي خير ومحبة، ويصافح الجميع البطل الذي فاز بجدارة واستحقاق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نيمار يتحدى البيئة بمخالفات جسيمة في البرازيل تنتهي بتغريمه 3.3 مليون دولار

نيمار يتحدى البيئة بمخالفات جسيمة في البرازيل تنتهي بتغريمه 3.3 مليون دولار
شاهد.. تتويج ملكي لأسطورة التنس المعتزل فيدرر بالمقصورة الرئيسية في «ويمبلدون»

شاهد.. تتويج ملكي لأسطورة التنس المعتزل فيدرر بالمقصورة الرئيسية في «ويمبلدون»
خلاف بين تركيا والدنمارك حول رأس تمثال برونزي لأحد الأباطرة

خلاف بين تركيا والدنمارك حول رأس تمثال برونزي لأحد الأباطرة
انتعاش خزانة ميلان من بيع «تونالي» يدفعه للتفكير في «موراتا» الموسم المقبل

انتعاش خزانة ميلان من بيع «تونالي» يدفعه للتفكير في «موراتا» الموسم المقبل
جلسة طارئة.. مجلس حقوق الإنسان في جنيف يناقش واقعة حرق المصحف هذا الأسبوع

جلسة طارئة.. مجلس حقوق الإنسان في جنيف يناقش واقعة حرق المصحف هذا الأسبوع
«تويتر» تحصر استخدام «تويت دك» على أصحاب الحسابات الموثقة

«تويتر» تحصر استخدام «تويت دك» على أصحاب الحسابات الموثقة
بعد تلقيها شكاوي.. «التعليم» تصدر تعميما بشأن توزيع الطلاب على الفصول

بعد تلقيها شكاوي.. «التعليم» تصدر تعميما بشأن توزيع الطلاب على الفصول
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا

صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
تقرير إيطالي يشرح تداعيات الاستهداف المحتمل لـ«فاغنر» في ليبيا

تقرير إيطالي يشرح تداعيات الاستهداف المحتمل لـ«فاغنر» في ليبيا
المركز الليبي للمحفوظات يستضيف المفكر التونسي المولدي الأحمر

المركز الليبي للمحفوظات يستضيف المفكر التونسي المولدي الأحمر
الدبيبة لـ«بن قدارة»: أولوية الحكومة استفادة جميع المناطق من العائدات النفطية

الدبيبة لـ«بن قدارة»: أولوية الحكومة استفادة جميع المناطق من العائدات النفطية
«فيفا» يوافق على مقترح فينغر بشأن وضع التسلل الجديد بالاختبار أولا

«فيفا» يوافق على مقترح فينغر بشأن وضع التسلل الجديد بالاختبار أولا
ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7

ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7
حكومة الدبيبة تخصص 186 مليون دينار لتنفيذ مشروعات بجامعة بنغازي

حكومة الدبيبة تخصص 186 مليون دينار لتنفيذ مشروعات بجامعة بنغازي
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: قوائم الإيفاد.. فساد إداري أم مبالغات رواد مواقع التواصل؟

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: قوائم الإيفاد.. فساد إداري أم مبالغات رواد مواقع...
هانيبال القذافي غادر المستشفى في بيروت.. ومحاميه يطلع «بوابة الوسط» على حالته الصحية

هانيبال القذافي غادر المستشفى في بيروت.. ومحاميه يطلع «بوابة الوسط» على حالته ...
كاسترو يقترب من تدريب النصر السعودي

كاسترو يقترب من تدريب النصر السعودي
الكشف عن راتب ميسي وتفاصيل انتقاله للدوري الأميركي

الكشف عن راتب ميسي وتفاصيل انتقاله للدوري الأميركي
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
منتخب ليبيا في التصنيف الرابع بتصفيات كأس العالم 2026
منتخب ليبيا في التصنيف الرابع بتصفيات كأس العالم 2026
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الجولة الثالثة من «دورينا» قبل الانطلاق
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الجولة الثالثة من «دورينا» قبل ...
الأوجلي: هكذا نتعامل مع فرق سداسي التتويج
الأوجلي: هكذا نتعامل مع فرق سداسي التتويج
فوزان وتعادل في سداسي مسابقة آمال كرة القدم
فوزان وتعادل في سداسي مسابقة آمال كرة القدم
5 مباريات تجرى في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.. الثلاثاء
5 مباريات تجرى في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.. الثلاثاء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الوطني لشباب كرة اليد يخسر من بولندا في بطولة العالم
المنتخب الوطني لشباب كرة اليد يخسر من بولندا في بطولة العالم...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي ......
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي بالدور السداسي
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي ......
منتخب شباب اليد يتلقى الخسارة الثانية في مونديال اليد أمام الجزائر
منتخب شباب اليد يتلقى الخسارة الثانية في مونديال اليد أمام ......
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والنصر في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والنصر في دور ......
المزيد
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: تونس وبطولة الدوري السداسي
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: تونس وبطولة الدوري ......
سهرة تحليلية كروية عبر «Wtv» قبل الجولة الثالثة من سداسي التتويج لـ«دورينا».. الليلة
سهرة تحليلية كروية عبر «Wtv» قبل الجولة الثالثة من سداسي ......
توالي وصول البعثات الليبية إلى الجزائر للمنافسة في 12 لعبة بدورة الألعاب العربية (صور)
توالي وصول البعثات الليبية إلى الجزائر للمنافسة في 12 لعبة ......
5 مباريات تجرى في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.. الثلاثاء
5 مباريات تجرى في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.. الثلاثاء...
فوزان وتعادل في سداسي مسابقة آمال كرة القدم
فوزان وتعادل في سداسي مسابقة آمال كرة القدم...
المزيد