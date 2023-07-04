خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: تونس وبطولة الدوري السداسي

القاهرة - بوابة الوسط

الدوري السداسي لكرة القدم، الذي تقام مبارياته في تونس للمرة الثانية على التوالي، تتابعه الجماهير الكروية في مختلف مناطق ليبيا، وذلك لعدم وجود الدوريات الأوروبية الكبرى التي أنهت مسابقاتها، وتستعد للموسم الجديد في أغسطس المقبل، وكذلك لوجود الملاعب المتكاملة، من أرضية العشب الطبيعي إلى الإنارة وحجرات الـVAR، والتحكيم العادل إلى حد كبير، والنقل المرئي الجيد، بالإضافة إلى وجود التكافؤ بين معظم الفرق المشاركة، مما أعطى للمباريات قوة وندية، واتسمت بالإثارة والمتعة والتشويق.

هذا ما نطالب به باستمرار للكرة الليبية من إقامة دوري من مجموعة واحدة من 14 فريقا يسمى الدوري الممتاز، وكذلك دوري الدرجة الأولى بعدد الفرق هذا نفسه إذا أردنا للكرة الليبية التطور والرقي وتحقيق النتائج الإيجابية في المحافل الدولية. ولك أخي المتتبع أن تتصور فرق الدوري السداسي يضاف إليها الفريق الرابع والخامس والسادس والسابع في كل مجموعة، لتشكل هذا الدوري، ثم الفرق الستة المتبقية تشكل مع أوائل المجموعات الثمانية 14 فريقا تمثّل الدرجة الأولى، وتكون هناك قاعدة الصعود والهبوط لفريقين في كل موسم، وتحديد البطل بالأكثر نقاطا بكل يسر وسهولة، ودون البحث في كل سنة عن أين سيقام السداسي ومن يدعمه بالملايين؟ ويتحول السداسي إلى ما يشبه مولد السيد أحمد البدوي في مصر، يستفيد من يستفيد من المصاريف الحقيقية والوهمية.

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الدوري السداسي الحالي، حسب نتائج مبارياته، انحسرت بطولته بين فرق الأهلي طرابلس والأهلي والنصر، وقلت فرص فرق الهلال والاتحاد وأبوسليم إلا في الحصول على مشاركة أفريقية، وأتوقع أن يكون فريق الهلال الحصان الأسود في تحديد من البطل، وآمل أن تستمر بقية مبارياته وفق قيم ومبادئ وأخلاقيات الرياضة، بحيث ينال كل فريق حقه، مع اعترافنا بالأخطاء العفوية للحكام، لكن التأثير في الصافرات قبل المباريات مرفوض تربويا وأخلاقيا.

أتمنى أن يتأهل الفريق البطل بجهود لاعبيه وإدارته الفنية والإدارية، وعندها ترضى كل الفرق بالنتائج العادلة، وتقدم التهنئة للفريق البطل، لأنها في النهاية رياضة، ومسابقة لا بد أن يكون لها بطل واحد. كذلك نأمل أن نلتقي -بإذن الله- في موسم جديد على أن تقوم حكومتنا، التي تدعم السداسي كل عام بالملايين، بإنشاء ملاعب عصرية جديدة في عدة مدن، وإتمام صيانة المدينتين الرياضيتين، وأن يقام الدوري بمجموعة واحدة، حتي تستفيد الكرة الليبية والأندية والفريق الوطني. أما نظام المجموعتين فهو مضيعة للوقت، وانعكس ذلك على مستوى مشاركاتنا الخارجية التي خرجنا منها جميعا بشكل مؤسف دون ممارسة النقد الذاتي أو تحديد المسؤولية، ويا رب يكمل الدوري السداسي علي خير ومحبة، ويصافح الجميع البطل الذي فاز بجدارة واستحقاق.