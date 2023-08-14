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الهلال ينهي معسكر مصر ويتجه لكينيا استعدادا لضربة بداية «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 14 أغسطس 2023, 12:55 مساء
الهلال ينهي معسكر مصر ويتجه لكينيا استعدادا لضربة بداية «الكونفدرالية»
بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال الليبي. (فيسبوك)
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يختتم فريق الهلال اليوم الإثنين معسكره في مصر، قبل التوجه غدا الثلاثاء إلى كينيا لملاقاة فريق كاكا مينغا الكيني في الدور التمهيدي لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية» يوم 20 أغسطس الجاري في مباراة الذهاب.

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فريق الهلال أجرى معسكر قصير بالقاهرة، وأقام خلاله لقاء وديا مع فريق السكة الحديد المصري، وخسر اللقاء بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

مباراة الإياب تقام في ملعب شهداء بنينا ببنغازي أحد أيام 25 و26  و27  أغسطس الجاري.

وفي حال تأهل فريق الهلال على حساب الفريق الكيني سيقابل في الدور المقبل مع فريق رايون سبورت الراوندي.

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