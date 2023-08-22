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تنافس قوى في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 14 و17 عامًا (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 22 أغسطس 2023, 04:24 مساء
تنافس قوى في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 14 و17 عامًا (صور)
منافسات في الكرة الطائرة تحت 14 و17 عامًا. (فيسبوك)
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تتواصل بمدينة مصراتة نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة لفئتي تحت 14 و17 عامًا، وشهدت مباريات اليوم الأول تنافسًا قويًا وتقاربًا في النتيجة وبروز عدة مواهب واعدة تبشر بمستقبل زاهر للعبة في مختلف الفرق.

مفكرة نتائج اليوم الأول
شهدت نتائج بطولة 14 عامًا فوز براعم الهدى على الجزيرة بنتيجة شوطين مقابل شوط (25-21، 25-11، 16-14)، وفي المباراة الثانية حقق براعم الهلال الفوز على أساريا بنتيجة شوطين مقابل شوط، تقدم الهلال بنتيجة الشوط الأول بفارق نقطتين (25-23).

اليوم.. الجزيرة والاتحاد المصراتي في نهائي بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عاما
الأهلي بنغازي يفوز على السويحلي ويُتوّج بطلاً لكأس الطائرة

وفي الشوط الثاني كان التفوق فيه لأساريا (25-22)، والشوط الحاسم انتهى بفوز الهلال بفارق نقطتين (15-13)، وفوز السويحلي على البشائر بشوطين لصفر (25-20، 25-11).

نتائج منافسات بطولة 17 عامًا
فاز الاتحاد المصراتي على الأهلي بنغازي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين كانت نتائجها (26-24، 14-25، 25-15، 28-30، 15-8).

وفاز السويحلي على الهدى بثلاثة أشواط دون رد (25-20، 25-23، 25-21)، وفاز الهلال على الاتحاد بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (25-19، 25-19، 27-25).

مباريات اليوم الثلاثاء
تحت 14 عامًا، الهدى يلتقي مع الأهلي بنغازي، وتعقبها مباراة الهلال مع البشائر، وثالث المباريات ستجمع أساريا مع السويحلي.

وفي بطولة تحت 17 عامًا، الأهلي بنغازي يلتقي الجزيرة، وتعقبها مباراة الهلال مع الهدى، وثالث المباريات ستجمع الاتحاد مع السويحلي.

منافسات في الكرة الطائرة تحت 14 و17 عامًا. (فيسبوك)
منافسات في الكرة الطائرة تحت 14 و17 عامًا. (فيسبوك)
منافسات في الكرة الطائرة تحت 14 و17 عامًا. (فيسبوك)
منافسات في الكرة الطائرة تحت 14 و17 عامًا. (فيسبوك)
منافسات في الكرة الطائرة تحت 14 و17 عامًا. (فيسبوك)
منافسات في الكرة الطائرة تحت 14 و17 عامًا. (فيسبوك)
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