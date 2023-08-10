اليوم.. الجزيرة والاتحاد المصراتي في نهائي بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يلتقي فريقا الجزيرة والاتحاد المصراتي، اليوم الخميس، بقاعة زوارة للألعاب الرياضية في المباراة النهائية لبطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عاما، وتسبقها المروج والسويحلي لتحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة ذاتها.

نتائج الدور نصف النهائي

وتأهل فريق الجزيرة إلى نهائي بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عاما، عقب تغلبه أمس الأربعاء، على السويحلي بنتيجة ثلاثة أشواط لشوطين في مباراة الدور نصف النهائي.

تقدم الجزيرة بنتيجة الشوط الأول وبفارق نقطتين 25/23، والشوطان الثاني والثالث كان التفوق فيهما للسويحلي 25/18 و25/20، ثم عاد الجزيرة ليتفوق في الشوط الرابع وبفارق نقطتين أيضا 25/23، فجرى اللجوء للشوط الخامس الحاسم الذي انتهى بتفوق الجزيرة 15/9 وليتفوق أيضا بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

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كما تأهل فريق الاتحاد المصراتي إلى المباراة النهائية عقب فوزه على فريق المروج بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

تقدم الاتحاد المصراتي بنتيجة الشوط الأول وبفارق نقطتين 28/ 26، وجاءت نتيجة الشوط الثاني لمصلحة المروج 25/22، ثم عاد الاتحاد المصراتي ليتفوق في الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 25/20 و25/23، ليحسم المباراة لمصلحته بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.