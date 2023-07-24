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مواعيد مباريات الأهلي طرابلس في البطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يوليو 2023, 09:47 مساء
مواعيد مباريات الأهلي طرابلس في البطولة العربية
فريق الأهلي طرابلس بطل الدوري الليبي. (فيسبوك)
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يستهل فريق كرة القدم الأول في نادي الأهلي طرابلس أولى مبارياته في منافسات البطولة العربية للأندية البطلة (بطولة الملك سلمان)، في السابع والعشرين من يوليو الجاري، أمام الهلال السعودي في السابعة مساء بتوقيت ليبيا.

وسيخوض الأهلي طرابلس ثانية مبارياته في 30 يوليو الجاري أمام الوداد المغربي في الثالثة عصرا بتوقيت ليبيا.

وسيكون الفريق الليبي على موعد مع ثالثة مباريات دور المجموعات 2 أغسطس المقبل في تمام الثالثة عصرا أمام السد القطري.

- الأهلي طرابلس يصل مدينة أبها السعودية استعدادا لمنافسات البطولة العربية (صور)

ومن المقرر افتتاح البطولة العربية الخميس المقبل بلقاءين: الأول حين يواجه السد القطري نظيره الوداد المغربي في تمام الثالثة عصرا على ملعب الأمير عبدالعزيز، والثاني يجمع الأهلي طرابلس والهلال السعودي في تمام السابعة على الملعب نفسه.

وقد وصلت بعثة فريق كرة القدم الأول في نادي الأهلي طرابلس، أمس الأحد، مدينة أبها السعودية، للمشاركة في منافسات البطولة.

مواعيد مباريات الأهلي طرابلس في بطولة كأس الملك سلمان للأندية (بوابة الوسط)
مواعيد مباريات الأهلي طرابلس في بطولة كأس الملك سلمان للأندية (بوابة الوسط)
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