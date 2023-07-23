الأهلي طرابلس يصل مدينة أبها السعودية استعدادا لمنافسات البطولة العربية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت بعثة فريق كرة القدم الأول في نادي الأهلي طرابلس، اليوم الأحد، مدينة أبها السعودية، للمشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية البطلة (بطولة الملك سلمان)، التي ستنطلق بداية من السابع والعشرين من يوليو الجاري.

افتتاح البطولة العربية للأندية البطلة سيكون الخميس المقبل بلقاءين الأول، السد القطري مع الوداد المغربي في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب الأمير عبدالعزيز، والثاني يجمع الأهلي طرابلس والهلال السعودي في تمام الساعة السابعة على نفس الملعب.

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ووقع الأهلي طرابلس في المجموعة الثانية، التي تضم: الهلال السعودي والوداد البيضاوي والسد القطري، وستكون مبارياته في منافسات الدور الأول على النحو التالي:

- 27 يوليو يلتقي الهلال السعودي في افتتاح منافسات البطولة.

- 30 يوليو يواجه الوداد المغربي.

- 2 أغسطس المقبل يقابل السد القطري.

فرق باقي المجموعات المتبارية

المجموعة الأولى: الترجي التونسي واتحاد جدة السعودي والنادي الصفاقسي والشرطة العراقي.

المجموعة الثالثة: الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي والنصر السعودي والشباب السعودي.

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزئري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

نجوم الأهلي طرابلس لكرة القدم أثناء التوجه إلى السعودية. (فيسبوك)

التائب وسط بعثة فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم. (فيسبوك)

نجوم الأهلي طرابلس لكرة القدم أثناء التوجه إلى السعودية. (فيسبوك)