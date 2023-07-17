الشلماني يرد على فيصل بادي بشأن أزمة سداسي التتويج (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

رد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني، مساء اليوم الأحد، على تصريحات رئيس لجنة تنظيم المسابقات المقال فيصل بادي، بشأن أزمة سداسي التتويج للدوري الليبي لكرة القدم، مبديًا استعداده للتوضيح والمساءلة من جميع الجهات.

وأرجع الشلماني، في مقطع مصور نشرته صفحة «ليبيا الرياضية» على «فيسبوك»، إقالة فيصل بادي بسبب «خروجه بتصريحات تلفزيونية ولقاءات أُجريت بشكل غير قانوني».

وأضاف رئيس اتحاد كرة القدم: «عندما أبلغ الأهلي بنغازي بتأجيل اللقاء كان الاتحاد منسحبًا قبلها بحوالي 20 دقيقة»، لافتا إلى أن رئيس لجنة المسابقات المقال «اختفى بعد المباريات، وظهر أمس في بنغازي».

الشلماني يطالب فيصل بادي بتقديم دليل تعرضه لضغوط

وبشأن إعلان فيصل بادي أنه تعرض لضغوط، طالبه الشلماني بتقديم أدلة على هذه المزاعم، مشيرًا إلى أن «قرارات لجنة المسابقات يجب تُتخذ بناء على اجتماع».

وردًا على تصريح بادي حول عدم استلامه مستحقاته، قال رئيس اتحاد كرة القدم: «كان يحصل على كافة مستحقاته حتى وهو في طرابلس (بدل مبيت وفندق وتنقل)». وتابع الشلماني مخاطبًا بادي: «لماذا استلمت إذا كنت غير مقتنع باستقالة الشحومي».

وبشان مزاعم أن طاقم التحكيم الأوروبي كان موجودًا في تونس منذ 14 يومًا، قال الشلماني إن الطاقم وصل إلى تونس يوم 13 يوليو الساعة واحدة صباحًا، متابعًا: «الحكام الأوروبيون لا يؤثر عليهم أحد».

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الشلماني: الاتحاد لم يجامل أحدًا.. و«حاولنا إحضار حكم نهائي كأس العالم»

وأكد أن الاتحاد طبق اللوائح والقوانين ولم يجامل أحدًا، لا من الشرق ولا الغرب، مشيرًا إلى أن «كافة المراسلات مع (فيفا) والمستندات التي تثبت صحة الإجراءات الرسمية.. كل مبارة لها ملف بالكامل التفاصيل»، معتبرًا أن «الأهلي بنغازي ضحية رئيس نادي الاتحاد».

وقال الشلماني: «حاولنا إحضار حكم نهائي كأس العالم»، و«تكاليف الحكام تجاوزت 50 ألف دولار»، بالإضافة إلى تكاليف الفاز أكثر من 65 ألف يورو.

وواصل قوله: «على أتم الاستعداد للتواصل مع جميع الجهات لتوضيح ما صار بدوري السداسي، وأتحمل كافة المعلومات والتفاصيل بالمستندات وبكل شفافية بدون ضغوطات من أي جهة».

فيصل بادي: لا يحق للشلماني إقالتي إلا عن طريق اجتماع رسمي لمجلس إدارة الاتحاد

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس لجنة تنظيم المسابقات المقال فيصل بادي إنه طالبت بتأجيل مباريات الجولة الأخيرة من السداسي إلى مدة 72 ساعة وليس انسحاب فريقي الأهلي بنغازي والاتحاد، معتبرًا أن رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم لا يحق له إقالته إلا عن طريق اجتماع رسمي من مجلس الإدارة للاتحاد الليبي لكرة القدم.

وأعلن بادي أنه سيُقدِّم مذكرة رسمية لرئيس اللجنة الأولمبية للنظر في ما حصل في الجولة الأخيرة من مرحلة سداسي التتويج، لافتا إلى أنه كان يتنقل بسيارة أجرة على حسابه الخاص بين الملاعب في تونس.

وقال أيضًا إن وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة كان حاضرًا في ملعب رادس ولم يتواجد على منصة التتويج؛ لأنه استمع لتصريحاته، مشيرًا إلى أن النسخة الأصلية لكأس الدوري الممتاز موجود لدى وزير الرياضة ولم يتم تسليمه في ملعب رادس.

فيصل بادي: لم أستلم إلا 100 دولار في مرحلة التتويج

وتابع أنه لم يستلم في تونس إلا 100 دولار قبل عيد الأضحى من خلال مرحلة التتويج للدوري الممتاز، معتبرًأ أن «فريق الاتحاد ظُلم في مباراة أبوسليم بسبب تغيير الحكم».

وأعلن فيصل بادي، خلال الجولة الخامسة، تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي لكرة القدم، في أعقاب انسحاب فريق الاتحاد من مواجهة الأهلي طرابلس بداعي حدوث تغيير في طاقم تحكيم المباراة.

كما أعلن نادي الأهلي بنغازي أن مسؤوليه تواصلوا مع فيصل بادي لمعرفة مصير المسابقة في ضوء انسحاب الاتحاد، وأنه أكد لهم أنه قرر تأجيل مباريات الجولة الخامسة من سداسي التتويج لمدة 72 ساعة، إلا أن اتحاد الكرة لم يلتفت إلى ذلك وقرر إعلان الأهلي طرابلس بطلا للدوري الليبي وقام بتتويجه في أرض الملعب.

وفي وقت سابق اليوم اعتمد رئيس لجنة المسابقات المكلف حديثا محمد فرج نوح، رسميا نتائج الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج الذي أقيم في تونس، ومعاقبة رئيس نادي الاتحاد محمود عبودة بالإيقاف عن مرافقة فريقه والتواجد داخل الملاعب في مباريات المسابقات الرسمية المعتمدة، وذلك لما بدر منه في الملعب من تصريحات تمس وتشكك في نزاهة اتحاد الكرة ولجانه، وتوجيه اتهامات لهم بالرشوة والفساد.