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فيديو.. الاتحاد يتمسك بتأجيل الجولة الخامسة من سداسي التتويج ويطالب بتدخل الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 10:06 مساء
فيديو.. الاتحاد يتمسك بتأجيل الجولة الخامسة من سداسي التتويج ويطالب بتدخل الدبيبة
لقطة مثبتة من البيان المرئي لنادي الاتحاد اليوم 15 يوليو 2023 (الإنترنت حساب نادي الاتحاد على فبيسبوك)
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أكد متحدث باسم رئاسة الجمعية العمومية لنادي الاتحاد، في بيان نشر على صفحة النادي على حسابه بموقع «فيسبوك»، التزام النادي بتنفيذ قرار رئيس المسابقات والتعميم الصادر عنه، بتأجيل الجولة الخامسة من منافسات دور سداسي التتويج لمدة 72 ساعة.

تصرفات الشلماني سبب في الاحتقان
وقال المتحدث، إن تصرفات رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، كانت سببا مباشرا في خلق حالة احتقان وشك وريبة، وهدم جسور التواصل مع الأندية.

وأعلن فيصل بادي تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي لكرة القدم، في أعقاب انسحاب فريق الاتحاد من مواجهة الأهلي طرابلس بداعي حدوث تغيير في طاقم تحكيم المباراة.

كما أعلن نادي الأهلي بنغازي أن مسؤوليه تواصلوا مع فيصل بادي لمعرفة مصير المسابقة في ضوء انسحاب الاتحاد، وأنه أكد لهم أن قرر تأجيل مباريات الجولة الخامسة من سداسي التتويج لمدة 72 ساعة، إلا أن اتحاد الكرة لم يلتفت إلى ذلك وقرر إعلان الأهلي طرابلس بطلاً للدوري الليبي وقام بتتويجه في أرض الملعب.

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ودعا المتحدث باسم رئاسة الجمعية العمومية لنادي الاتحاد، رئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني إلى تحكيم لغة العقل والابتعاد عن العنتريات، محذراً من أن الاستمرار في هذا النهج قد يترتب عليه عدم إمكانية تنظيم أي بطولة في المستقبل، داعياً رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، بالتدخل لتصحيح الأوضاع.

وكشف المتحدث نفسه أن مسئولي الاتحاد عقد جلسة مطولة مع نادي الأهلي بنغازي، وجرى وضع خطة عمل من شأنها أن تكفل حقوق الناديين.

 

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