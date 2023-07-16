لجنة المسابقات تعتمد رسميا نتائج الجولة الخامسة من سداسي التتويج وتعاقب الاتحاد والأهلي بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اعتمد رئيس لجنة تنظيم المسابقات المكلف حديثا محمد فرج نوح، اليوم الأحد، رسميا نتائج الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج الذي أقيم في تونس.

إيقاف رئيس نادي الاتحاد

كما قرر رئيس لجنة تنظيم المسابقات المكلف معاقبة رئيس نادي الاتحاد محمود عبودة بالإيقاف عن مرافقة فريقه والتواجد داخل الملاعب في مباريات المسابقات الرسمية المعتمدة، واحال المخالفات التي ارتكبها إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة للنظر فيها وإصدار العقوبة المناسبة ضده، وذلك لما بدر منه في الملعب من تصريحات تمس وتشكك في نزاهة اتحاد الكرة ولجانه، وتوجيه اتهامات لهم بالرشوة والفساد.

وجاء في القرار أيضا أن رئيس نادي الاتحاد محمود عبودة قام بتحريض أعضاء فريق ناديه على الانسحاب قبل بداية المباراة أمام فريق الأهلي طرابلس ضمن الجولة الخامسة من سداسي التتويج لتحديد بطل الدوري الليبي لكرة القدم.

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كما أصدر رئيس لجنة تنظيم المسابقات المكلف حديثا محمد فرج نوح، عقوبات أخرى على نادي الاتحاد تمثلت في تغريم النادي عشرين ألف دينار واعتبار فريقه خاسرا لمباراته أمام الأهلي طرابلس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء مع خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق في مسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي القادم 2023 – 2024.

كما أوقع رئيس لجنة تنظيم المسابقات المكلف عقوبة الغرامة على نادي الأهلي بنغازي بمبلغ عشرين ألف دينار، واعتبار فريقه خاسرا لمباراته أمام أبوسليم في الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج بهدفين مقابل لا شيء، وخصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق في مسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي القادم 2023 – 2024.

قرار لجنة تنظيم المسابقات (الإنترنت: حساب لجنة تنظيم المسابقات على فيسبوك)

قرار لجنة تنظيم المسابقات (الإنترنت: حساب لجنة تنظيم المسابقات على فيسبوك)