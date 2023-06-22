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إصابة كابانجو تربك الحسابات الفنية لفريق الأهلي بنغازي قبل الدور السداسي للتتويج بـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 يونيو 2023, 03:18 مساء
إصابة كابانجو تربك الحسابات الفنية لفريق الأهلي بنغازي قبل الدور السداسي للتتويج بـ«دورينا»
كاديما كابانجو لاعب الأهلي بنغازي خلال أحد تدريبات الفريق (الإنترنت: فيسبوك)
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يعكف الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الأهلي بنغازي على وضع تصور للخروج من الأزمة الفنية التي سببتها إصابة المهاجم الكونغولي كاديما كابانجو بقطع في الرباط الصليبي، وذلك قبل أيام على انطلاق منافسات الدور السداسي للتتويج بلقب الدوري الممتاز.

وقد بنى الجهاز الفني لفريق الأهلي بنغازي خططه الفنية على أساس تواجد كاديما كابانجو في مركز رأس الحربة للاعتماد عليه في مباريات الدور السداسي للتويج بلقب «دورينا».

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إلا أن إصابة اللاعب بالرباط الصليبي وتأكد غيابه عن الملاعب لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، دفع الطاقم الفني للأهلي بنغازي إلى إعادة النظر في حساباته كافة من جديد، أملا في إيجاد حلول فنية تكفل تعويض غياب كابانجو والحفاظ على الفعالية الهجومية للفريق.

يذكر أن إصابة المهاجم الكونغولي كاديما كابانجو (30 عاما) بقطع في الرباط الصليبي، جاءت خلال معسكر الفريق الذي يقيمه في تونس استعدادا لبدء مشاركته في الدور السداسي للتتويج بلقب «دروينا».

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وأصيب كابانجو خلال مشاركته في المباراة الودية التي خاضها الأهلي بنغازي أمام فريق بنزرت التونسي استعدادا للدور السداسي للتتويج، حسبما نقلت صحيفة «ليبيا المستقبل»، عن طبيب فريق الأهلي بنغازي، فهد بن عمر.

وعقب المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بنغازي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، جرى إخضاع كاديما كابانجو إلى فحوصات طبية دقيقة أثبتت إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي. ولم يتحدد بعد البرنامج العلاجي الذي سيخضع له اللاعب حتى يتماثل للشفاء ويعود للملاعب مجددا.

الجدير بالذكر أن نادي الأهلي بنغازي تعاقد مع كاديما كابانجو في شهر سبتمبر من العام الماضي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي الرجاء المغربي.

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