اتحاد الكرة يجري تعديلا مهما على نظام مسابقة الدوري قبل انطلاق الدور السداسي

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى اتحاد كرة القدم تعديلا مهما على نظام الموسم الحالي من مسابقة الدوري الممتاز، وذلك قبل أيام على انطلاق الدور السداسي لتحديد بطل الدوري.

وأعلن اتحاد الكرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه قرر تعديل الفقرة ثانيا من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم رقم «72» لسنة 2022، بشأن شكل ونظام مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2022-2023.

اللعب من دور واحد

وأوضح قرار الاتحاد أن المادة المذكورة ستنص بعد تعديلها على «تتبارى في الدور السداسي الفرق الستة المتأهلة من المرحلة الأولى فيما بينها في دوري من مجموعة واحدة ومن مرحلة واحدة (ذهابا فقط)، والفريق الذي يحصل على أكثر عدد من النقاط في نهايتها يعتبر بطلا لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2022-2023».

- شاهد.. نتائج قرعة الدور السداسي لكرة القدم

- رئيس اتحاد الكرة يتسلم الدعم المالي من وزير الرياضة (صور)

جاء هذا القرار في أعقاب قرعة الدور السداسي التي أجريت مساء الخميس، لتحديد مباريات الجولات الخمس التي سيتحدد في نهايتها بطل الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

المتأهلون للدور السداسي

وتأهل إلى الدور السداسي (دوري التتويج) عن المجموعة الأولى كل من: الأهلي بنغازي برصيد 32 نقطة، وفي المركز الثاني النصر برصيد 29 نقطة، والمركز الثالث لفريق الهلال برصيد 28 نقطة.

وتأهل عن المجموعة الثانية إلى الدور السداسي (دوري التتويج)، فرق: الاتحاد متصدر المجموعة برصيد 34 نقطة، وأبوسليم ثانيًا برصيد 32 نقطة، والأهلي طرابلس ثالثا بـ31 نقطة.

قرار اتحاد الكرة بتعديل نظام الدوري (فيسبوك)

جدول مباريات الدور السداسي التي تحددتر أمس (أرشيفية: فيسبوك)