(شاهد) الدريدي: أعرف كرة القدم الليبية جيدا وطموحاتي مع الأهلي بنغازي بلا حدود.. وتنتظرنا 3 مراحل في الإعداد

القاهرة - بوابة الوسط

قال التونسي سعد الدريدي المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي بنغازي خلال المؤتمر الصحفي الذي شهد تقديمه لوسائل الإعلام الليبية، أمس الأحد، «سعيد بوجودي لتدريب فريق بحجم الأهلي بنغازي، كما سعدت باتصال رئيس النادي خالد السعيطي للاتفاق على المهمة، وطموحاتي كبيرة وبلا حدود وسنعمل جميعا لوضع الفريق على منصات التتويج».





وأضاف «شاهدت الفريق من قبل أمام الأخضر، وأعلم الكثير عن الكرة الليبية، حيث سبق وتلقيت عروضا من أندية ليبية، وكنت قاب قوسين أو أدنى من تولى تدريب الاتحاد والأهلي طرابلس».

وأكمل الدريدي قائلا «تنتظرنا خلال فترة التوقف الحالية مرحلة إعداد قصيرة من ثلاث مراحل، وستشهد المرحلة الختامية إقامة ثلاث مباريات ودية على الأقل، للتعرف أكثر على اللاعبين، قبل الانتظام في مرحلة الإياب بمسابقة الدوري الممتاز».

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سبق وكشفت إدارة نادي الأهلي بنغازي، النقاب عن الطاقم الفني الكامل لفريق كرة القدم الأول، والذي حمل جميع أعضائه الجنسية التونسية، وضم: المدير الفني سعد الدريدي، ومساعد المدرب وليد بن محمد، ومدرب حراس المرمى قابيل بن نجم، ومعد بدني نورالدين بن صالح، وإخصائي الفريق قاسم بنور، بحسب صفحة الأهلي بنغازي عبر «فيسبوك».

الأهلي بنغازي يعلن التعاقد مع جهاز فني تونسي

وأعلن نادي «الأهلي بنغازي»، تعيين التونسي سعد الدريدي في منصب المدير الفني، بعد قليل من إعلان فسخ التعاقد بالتراضي مع المدرب التونسي شهاب الليلي، وجاء الإعلان عن فسخ التعاقد مع الليلي وتعيين الدريدي.

كانت آخر تجارب سعد الدريدي التدريبية مع نادي «أولمبيك خريبكة» المغربي، والتي استمرت لعدة أشهر، منذ تولي المهمة في أغسطس الماضي، قبل فسخ التعاقد بالتراضي، في ظل عدم تحقيق الفريق أي انتصار خلال الموسم الحالي بعد ثماني جولات، بواقع خمسة هزائم وثلاثة تعادلات، احتل بها المركز الخامس.

ومنذ العام 2013، تولى الدريدي المهمة التدريبية لفرق الملعب التونسي والقابسي والبنزرتي والصفاقسي والاتحاد المنستري والأفريقي والنجم الساحلي.