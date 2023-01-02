الأهلي بنغازي يكشف الطاقم التونسي كاملا للجهاز الفني بقيادة الدريدي

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت إدارة نادي الأهلي بنغازي، اليوم الإثنين، النقاب عن الطاقم الفني الكامل لفريق كرة القدم الأول، والذي حمل جميع أعضائه الجنسية التونسية، وضم: المدير الفني لسعد الدريدي، ومساعد المدرب وليد بن محمد، ومدرب حراس المرمى قابيل بن نجم، ومعد بدني نور الدين بن صالح، وإخصائي الفريق قاسم بنور، بحسب صفحة الأهلي بنغازي عبر «فيسبوك».

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سبق أن أعلن نادي «الأهلي بنغازي»، تعيين التونسي لسعد الدريدي في منصب المدير الفني، بعد قليل من إعلان فسخ التعاقد بالتراضي مع المدرب التونسي شهاب الليلي، وجاء الإعلان عن فسخ التعاقد مع الليلي وتعيين الدريدي.

كانت آخر تجارب لسعد الدريدي التدريبية مع نادي «أولمبيك خريبكة» المغربي، والتي استمرت لعدة شهور، منذ تولي المهمة في أغسطس الماضي، قبل فسخ التعاقد بالتراضي، في ظل عدم تحقيق الفريق أي انتصار خلال الموسم الحالي بعد 8 جولات، بواقع خمسة هزام و3 تعادلات، احتل بها المركز الخامس.

ومنذ العام 2013، تولى الدريدي المهمة التدريبية لفرق: «الملعب التونسي والقابسي والبنزرتي والصفاقسي والاتحاد المنستري والأفريقي والنجم الساحلي».