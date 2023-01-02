الأهلي بنغازي يعلن نجاح عملية غضروف الركبة لـ«بودبوس» في تونس

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت إدارة نادي الأهلي بنغازي، اليوم الإثنين، التهنئة للاعب فريق كرة القدم الأول إبراهيم بودبوس على نجاح العملية الجراحية التي أجرها مؤخرا.

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وأجرى المدافع البارز بصفوف الأهلي بنغازي إبراهيم بودبوس عملية جراحية بغضروف الركبة في دولة تونس، كللت بالنجاح، ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الأهلي بنغازي عبر «فيسبوك» رسالة للاعب مصحوبة بصورة له وهو في الفراش موجهة رسالة طمئنة إلى جمهور ناديه.

وقالت رسالة الصفحة الرسمية لنادي الأهلي بنغازي عبر «فيسبوك»: «نحمد الله على سلامة اللاعب إبراهيم بودبوس، بعد إجرائه لعملية على غضروف الركبة بدولة تونس.. سلامات إبراهيم».