لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات نصف نهائي كأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول مباريات الدور نصف نهائي لكأس ليبيا خلال يومي 14 و15 مارس المقبل.

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يشارك في نصف النهائي أربعة فرق، هي الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بجانب المدينة والأخضر، وستكون مباريات الدور على النحو الآتي:

- الثلاثاء 14 مارس.. الأهلي بنغازي يلتقي الأخضر بملعب طبرق.

- الأربعاء 15 مارس.. الأهلي طرابلس يلتقي المدينة بملعب الزاوية.

يجري اللجوء لركلات الترجيح مباشرة إذا انتهت أي مباراة بالتعادل.

جدول لجنة المسابقات الخاص بكأس ليبيا. (صفحة لجنة تنظيم المسابقات عبر فيسبوك)