«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل دوري الدرجة الأولى الليبي.. البرانس في الصدارة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتواصل دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، بمشاركة 47 فريقا موزعة على 5 مجموعات، ففي المجموعة الأولى، فاز النهضة على المهاري بنصف دستة أهداف دون مقابل (6-0)، وتعادل الهلال والشرارة بهدف لهدف (1- 1) وفاز القرضابية على المهدية بهدف لصفر (1-0).

بات الترتيب بعد الجولة الخامسة الصدارة للقرضابية بـ9 نقاط، وثانيا الهلال سبها بـ8 نقاط، وثالثا الشرارة بـ7 نقاط، ورابعا النهضة بـ7 نقاط، وخامسا المهدية بـ6 نقاط، وسابعا المهاري بنقطتين.

وفي المجموعة الثانية، فاز نجوم أجدابيا على الخليج أجدابيا بهدفين لهدف (2-1)، والقيروان على بنغازي الجديدة بهدف لصفر (1-0)، وتعادل نجوم بنغازي مع الأنصار بهدف لهدف (1-1)، وفاز البروق على النسور بهدف دون رد (1-0)، والنجمة على الأنوار (1-0).

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وفي المجموعة الثالثة، فاز البرانس على خالد ابن الوليد (3-1)، والأندلس على الوحدة بنغازي (4-1)، وتعادل الأفريقي مع المروج دون أهداف، وتعادل أيضا المنار مع الوفاق أجدابيا (1- 1)، والسواعد مع الطيران (2-2).

الترتيب بعد الجولة السادسة

البرانس في الصدارة برصيد 14 نقطة، وأقرب الملاحقين المنار بـ12 نقطة، والوفاق بـ11 نقطة + 3 أهداف، ورابعا الطيران بـ11 نقطة + نقطتين، وخامسا الأندلس بـ10 نقاط، وسادسا المروج والأفريقي بـ6 نقاط لكل منهما، وثامنا السواعد بـ7 نقاط، وتاسعا خليج سرت بـ6 نقاط، وعاشرا الوحدة بنغازي بنقطتين، والحادي عشر خالد بن الوليد بنقطة واحدة.

وفي المجموعة الرابعة، تعادل الشط مع الوطن بهدف لهدف (1-1)، كما فاز المستقبل على ترهونة بهدفين لهدف (2-1)، وتعادل الفالوجا مع البشائر دون أهداف، وتعادل المجد مع رفيق بهدف لكلا منهما (1-1)، وفاز الترسانة على أبي الأشهر بهدف لصفر (1-0).

جاء الترتيب بعد الجولة السادسة، ليشهد تساوي ثلاثة فرق في الصدارة برصيد 12 نقطة لكل منهم، وبفارق الأهداف جاء أبي الأشهر أولا + 3 أهداف، وثانيا الوطن والثاني مكرر البشائر، ورابعا المستقبل بـ10 نقاط، وخامسا الترسانة بـ10 نقاط، وسادسا رفيق بـ8 نقاط، وسابعا المجد بـ7 نقاط، وثامنا الشط بـ3 نقاط، وتاسعا الفالوجا بنقطتين، وعاشرا ترهونة بالرصيد ذاته.

وفي المجموعة الخامسة فاز الملعب الليبي على الشروق بهدفين لصفر (2-0)، والشرطة على الشموع بهدفين لهدف (2-1)، والنصر زليتن على الجمارك بثلاثة أهداف مقابل هدف (3-1)، وفاز الجزيرة على الوحدة بهدفين لهدف (2-1)، والطلائع على الظهرة بهدف لصفر (1-0).

باتت الصدارة للملعب الليبي بـ12 نقطة، ويلاحقه فريقا النصر والشموع بـ11 نقطة لكل منهما، ورابعا الشرطة بـ10 نقاط، وخامسا الجزيرة بـ10 نقاط، وسادسا الطلائع 7 نقاط، وسابعا الشروق 6 نقاط، وثامنا الوحدة طرابلس 5 نقاط، وتاسعا الجمارك 5 نقاط، وعاشرا الظهرة 4 نقاط.

مفكرة النتائج

▪ المجموعة الأولى

النهضة × المهارى 6 - 0

الهلال × الشرارة 1 - 1

القرضابية × المهدية 1- 0

▪ المجموعة الثانية

نجوم أجدابيا × الخليج أجدابيا 2 - 1

القيروان × بنغازي الجديدة 1- 0

نجوم بنغازي × الأنصار 1- 1

البروق × النسور 1 - 0

النجمة × الأنوار 1 - 0

▪ المجموعة الثالثة

البرانس × خالد أبن الوليد 3 - 1

السواعد × الطيران 2 - 2

الأندلس × الوحدة بنغازي 4 - 1

الأفريقي × المروج 0- 0

المنار × الوفاق أجدابيا 1 - 1

▪ المجموعة الرابعة

الشط × الوطن 1- 1

المستقبل × ترهونة 2- 1

الفالوجا × البشائر 0- 0

المجد × رفيق 1- 1

الترسانة × أبي الأشهر 1 - 0

▪ المجموعة الخامسة

الملعب × الشروق 2- 0

الشرطة × الشموع 2 - 1

النصر زليتن × الجمارك 3 - 1

الجزيرة × الوحدة 2 - 1

الطلائع × الظهرة 1- 0

15 مباراة في الجولة السابعة

غدا الإثنين: يتجدد الموعد مع 7 مباريات في الجولة السابعة، الأنصار يستضيف النجمة على ملعب البيضاء والمراقب محمد عبدالرحيم، وعلى ملعب صرمان أبى الأشهر يحل ضيفا على رفيق، وعلى ملعب السويحلي البشائر يستضيف المجد، وعلى ملعب مدينة الجميل المستقبل يستضيف الترسانة، وعلى أرضية الملعب الليبي الشط يتبارى مع الفالوجا.

الثلاثاء: على ملعب البيضاء القيروان يلتقي نجوم بنغازي، وعلى ملعب أجدابيا الخليج أجدابيا يستضيف البروق، وعلى ملعب بنينا نجوم أجدابيا ضيف على بنغازي الجديدة، وعلى ملعب مدينة الأبيار نسور مرتوبة ضيف على الأنوار، وعلى ملعب الترسانة الظهرة يلتقي النصر زليتن، والوحدة يستضيف الطلائع، والملعب الليبي ضيف على الشموع مصراتة، وعلى ملعب الزنتان الشروق يستضيف الجزيرة، وعلى ملعب أبوسليم الشرطة يلتقي الجمارك.