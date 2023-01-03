«فرسان المتوسط» أمام «الأفيال» وديا استعدادا لـ«شان 2023».. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي، اليوم الثلاثاء، المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم «فرسان المتوسط» في مباراة ودية مع منتخب ساحل العاج «الأفيال» على صعيد اللاعبين المحليين في المباراة التي ستقام على ملعب الشاذلي زويتن بتونس، وتأتي ضمن معسكر الفريق الوطني الخارجي، استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان 2023» المقررة إقامتها في الجزائر.

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ومن المقرر أيضا أن يخوض المنتخب مباراة ودية أخرى مع منتخب الكونغو الديمقراطية في آخر مبارياته التحضيرية بمعسكره في تونس قبل التحول إلى الجزائر في العاشر من يناير الجاري قبل خوض مباراة افتتاح بطولة «الشان» أمام صاحب الضيافة المنتخب الجزائري في الثالث عشر من يناير الجاري.

من جهة أخرى أكدت ليبيا مشاركتها في البطولة، بعد التهديد بالانسحاب من قِبل الاتحاد الليبي لكرة القدم، بسبب الضائقة المالية، وحل المشكلة المالية من قِبل وزارة الرياضة، حيث أكد الوزير عبدالشفيع الجويفي أن الوزارة سوف تتكفل بجميع مصاريف المنتخب للمشاركة في البطولة.