شاهد: تفاصيل أزمة انسحاب المنتخب من «شان 2023» قبل حديث وزير الرياضة لـ«في التسعين»

القاهرة - بوابة الوسط

خرج وزير الرياضة الليبي عبدالشفيع الجويفي بتصريحات مهمة عن أزمة المنتخب الوطني «فرسان المتوسط» المتواجد حاليا في معسكر بتونس قبل أيام من التوجه إلى الجزائر للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان 2023»، في اتصال هاتفي لبرنامج «في التسعين» على قناة الوسط «WTV».

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حديث الجويفي لبرنامج «في التسعين»

وقال الجويفي «إن أزمة اتحاد كرة القدم الراهنة في طريقها إلى الحل، وإن وزارة الرياضة ستتكفل بالمصاريف المالية الكاملة لمشاركة المنتخب الوطني «فرسان المتوسط» في بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين (شان 2023) بالجزائر».

وهدد اتحاد كرة القدم الليبي بالانسحاب من بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان 2023» المقرر إقامتها في الجزائر، بسبب إيقاف الحساب البنكي بعد قرار التجميد الصادر من النائب العام.

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وأضاف الجويفي لبرنامج «في التسعين»: «لدينا اتحادات رياضية أخرى تحتاج للدعم، ويتم اتهامنا دائما بأننا ندعم اتحاد كرة القدم فقط».

وأكمل «الوزارة لن تسمح بتعذر مشاركة المنتخب. ستتكفل بمصاريف المعسكر وطائرة لنقل المنتخب والمصاريف كافة».

واختتم الجويفي تصريحاته لبرنامج «في التسعين»: «الوزارة تتكفل بدعم الاتحاد الليبي والاتحادات الأخرى مباشرة من حساباتها المالية».

بيان اتحاد كرة القدم الليبي حول الأزمة

جاء بيان الاتحاد الليبي لكرة القدم «تابع الاتحاد الليبي لكرة القدم بكل أسف الإجراءات المتخذة ضده بناء على طلبات من أشخاص يسعون إلى عرقلة عمل الاتحاد وتجميد نشاط لعبة كرة القدم داخليا وخارجيا من خلال رفعهم دعاوي أمام المحاكم العادية بالمخالفة لأنظمة ولوائح الاتحاد والاتحادين الأفريقي «كاف» والدولي «فيفا» التي تحظر اللجوء إلى المحاكم العادية في أي نزاعات رياضية».

وأضاف البيان «رغم قناعتنا بأن هذه الدعاوي ما زالت منظورة أمام المحاكم العادية ولم تصدر أحكام نهائية حتى يتم التعاطي معها بمراعاة لوائح الفيفا وتوجيهاته. إلا إننا نتفاجأ باتخاذ إجراءات سريعة بإيقاف حسابات الاتحاد موقتا تنفيذا لرغبات من يسعونا لتحقيق غايات خاصة وليس تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الكرة الليبية».

تهديد برحيل المدرب بسبب عدم توافر الإمكانيات

وأكمل البيان «نحن الآن بصدد الاستعداد لمشاركة فريقنا الوطني الأول في بطولة أفريقيا للاعبين للمحليين (الشان) التي ستنطلق فعالياتها بالجزائر في الأيام القادمة، حيث تحول الفريق هذا الأسبوع لإقامة معسكر تدريبي خارجي بتونس، استعداداً للمشاركة في هذه البطولة للظهور بشكل مشرف أفريقيا وربما قد نقرر الانسحاب من هذه البطولة في حالة عدم توفير الإمكانيات اللازمة».

وأضاف البيان «كما أن للاتحاد التزامات مالية تجاه مدربه الأجنبي وطاقمه الفني المصاحب الملتزمين معنا بعقود تستوجب تسديد رواتبهم في حينها حسب ما هو متفق عليه بالعقود المبرمة معهم، وقد لوحوا بالتوقف عن تدريب المنتخب واللجوء إلى «الفيفا» في حالة التأخر عن دفع مستحقاتهم خلال مدة قصيرة، كما أن موظفي الاتحاد ولجانه العاملة الذين يتقاضون رواتبهم شهريا من الاتحاد ويعولون أبلغونا بأنهم سيضطرون في حالة عدم تسديد مستحقاتهم بالتوقف عن العمل مما سيترتب عليه إيقاف كافة نشاطات الاتحاد في المسابقات المحلية».

الوسط الرياضي يراقب عن كثب تطورات الموقف وسط انقسام

يترقب الوسط الرياضي الليبي باهتمام بالغ قضية الشكوى في اتحاد الكرة، بعد غلق الحسابات بقرار قضائي، وتأثير ذلك على نشاط المنتخبات، وتلويح اتحاد الكرة بانسحاب المنتخب الوطني من بطولة أفريقيا للاعبين المحليين «شان 2023».

واختلفت آراء الوسط الرياضي ما بين من يرى أن عدم المشاركة في بطولة «شان 2023» غير مؤثرة في الكرة الليبية ومؤيد للانسحاب منها، وما بين معترض متمسكا بالظهور وتمثيل البلاد في البطولة القارية، وعدم الزج بالمنتخبات في الصراع الحالي بين رئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الليبي للكرة من جانب، والمرشحين السابقين على منصب رئيس اتحاد الكرة في الانتخابات الأخيرة أنور الطشاني وإبراهيم شاكة من جانب آخر باعتبارهم أصحاب الشكوى القضائية.