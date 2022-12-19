3 مباريات في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الليبي لكرة اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق اليوم الإثنين الجولة الثانية من مسابقة الدوري الليبي لكرة اليد بثلاث مباريات، فعلى قاعة بنغازي قار يونس يلتقي بنغازي الجديدة.

- فوزان وتعادل في الدوري الليبي لكرة اليد

وبقاعة المرج دارنس يحل ضيفا على المروج، وبقاعة البيضاء النجمة يحل ضيفا على الأخضر.

بقية مباريات الجولة الثانية

غدا الثلاثاء تجرى مواجهات جديدة، فعلى قاعة بنغازي يلتقي الهلال والأهلي بنغازي.

وفي المجموعة الثانية، يشهد يوم الجمعة المقبل مباراتين، فعلى قاعة الزاوية الأولمبي يستضيف الأهلي طرابلس، وبقاعة مدينة الخمس فريق الجزيرة يحل ضيفا على المشعل.