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3 مباريات في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الليبي لكرة اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 19 ديسمبر 2022, 10:43 صباحا
3 مباريات في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الليبي لكرة اليد
كرة اليد بنادي دارنس. (صفحة نادي دارنس عبر فيسبوك)
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تنطلق اليوم الإثنين الجولة الثانية من مسابقة الدوري الليبي لكرة اليد بثلاث مباريات، فعلى قاعة بنغازي قار يونس يلتقي بنغازي الجديدة.

- فوزان وتعادل في الدوري الليبي لكرة اليد

وبقاعة المرج دارنس يحل ضيفا على المروج، وبقاعة البيضاء النجمة يحل ضيفا على الأخضر.

بقية مباريات الجولة الثانية
غدا الثلاثاء تجرى مواجهات جديدة، فعلى قاعة بنغازي يلتقي الهلال والأهلي بنغازي.

وفي المجموعة الثانية، يشهد يوم الجمعة المقبل مباراتين، فعلى قاعة الزاوية الأولمبي يستضيف الأهلي طرابلس، وبقاعة مدينة الخمس فريق الجزيرة يحل ضيفا على المشعل.

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