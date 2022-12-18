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العالمي كمال القرقني يحرز برونزية «مستر أولمبيا» مسجلا خامس ميدالية في تاريخه (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 18 ديسمبر 2022, 11:44 صباحا
العالمي كمال القرقني يحرز برونزية «مستر أولمبيا» مسجلا خامس ميدالية في تاريخه (صور)
كمال القرقني على المسرح يستعرض. (فيسبوك)
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أحرز البطل العالمي الليبي في بناء الأجسام كمال القرقني القلادة البرونزية في البطولة العالمية «مستر أولمبيا» في فئة 212 كيلو جرامًا للمرة الخامسة على التوالي.

وواصل البطل الليبي تحقيق الإنجاز العالمي وكتابة التاريخ في «مستر أولمبيا» والتي تقام في الولايات المتحدة الأميركية بمشاركة 28 رياضيًا من أغلب دول العالم المهتمين بهذه الرياضة.

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كان القرقني (49 عامًا) سبق وحقق الميدالية الذهبية في نفس المسابقة العام 2019 والفضية العام 2020 بالإضافة لبرونزيتين في عامي 2018 و2021 حتى لقب القرقني بـ«ملك القلائد الملونة».

القريو يهنئ كمال القرقني على التتويج  
وفي تغريدة له عبر صفحته الشخصية قدم رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام عادل القريو التهنئة لكمال القرقني بحصوله على القلادة البرونزية بعد منافسة قوية وشديدة.

وذكر القريو في تغريدته قائلًا «عودنا دائمًا البطل كمال القرقني وهو ذاهب لأي بطولة لابد من مرافقة علم بلاده داخل حقيبته فكانت هذه المرة هي أقوى وأعظم بطولات العالم وهي بطولة مستر أولمبيا والتي تقام في الولايات المتحدة الأميركية بمشاركة 28 رياضيًا».

ثقة على خشبة مسرح الأحلام
وأضاف القريو «كالعادة دخل القرقني المسرح وكله ثقة ورعب لكل الرياضيين وذلك لتاريخه المشرف فوقوفه على خشبة مسرح أولمبيا زاد للمنافسة قوة فهو محبوب عند الجماهير، أما ما يمتلكه من مقومات وجمال وتناسق عضلي كان محط أنظار أغلب المتابعين».

وأكمل «أعلم جيدًا بكل الظروف الخاصة وفترة الاستعداد الطويلة والشاقة والمكلفة التي تحملها وعاناها لوحده فيكفي وجوده خارج بلده لفترة طويلة للاستعداد لهذه المعركة الضخمةُ والتي تحتاج إلى العدة والعتاد وذلك من أجل التتويج ورفع علم ليبيا الذي كما قلت لكم ملازم له في كل البطولات».

واختتم «لله الحمد نال إحدى الميداليات الملونة ليهديها لبلده ويكتب اسمه واسم بلده بالدهب داخل مسرح أحلام الأبطال في أكبر الدول العظمى.. ألف ألف مبروك لسفير الرياضة الليبية كمال القرقني».

كمال القرقني على المسرح يستعرض. (فيسبوك)
كمال القرقني على المسرح يستعرض. (فيسبوك)
كمال القرقني مع بطل الملاكمة الليبي مالك الزناد. (فيسبوك)
كمال القرقني مع بطل الملاكمة الليبي مالك الزناد. (فيسبوك)
كمال القرقني على المسرح يستعرض. (فيسبوك)
كمال القرقني على المسرح يستعرض. (فيسبوك)
كمال القرقني على المسرح يستعرض. (فيسبوك)
كمال القرقني على المسرح يستعرض. (فيسبوك)
كمال القرقني على المسرح يستعرض. (فيسبوك)
كمال القرقني على المسرح يستعرض. (فيسبوك)
كمال القرقني على المسرح يستعرض. (فيسبوك)
كمال القرقني على المسرح يستعرض. (فيسبوك)
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