«بيغ رامي» بعد مستر أوليمبيا 2021 لـ«القرقني»: أنت إعجاز كمال الأجسام ولن نصل إليك (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 أكتوبر 2021, 11:02 مساء

حرص النجم العالمي رامي السبيعي الشهير بـ«بيغ رامي» بطل «مستر أوليمبيا 2021»، على الظهور في فيديو جمعه بأسطورة اللعبة الليبي كمال القرقني، تحدث فيه رامي عن دور القرقني في حياة لعبة كمال الأجسام عمومًا، مطالبًا إياه بعدم التوقف والاستمرار، واصفًا النجم الليبي الكبير بأنه إعجاز وتاريخ لن يطوله أي لاعب في الوطن العربي.  

ويصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، غدًا الإثنين، «بيغ رامي» عائدًا إلى بلاده، قادمًا من الولايات المتحدة الأميركية، بعد أن نجح في التتويج باللقب في النسخة الأخيرة من البطولة، ليصبح أول لاعب مصري يُتوّج باللقب الأهم والأقوى والأشهر في عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين في الوطن العربي وأفريقيا مرتين متتاليين، وكان «بيغ رامي» توج باللقب لأول مرة في تاريخه في نسخة 2020.

ومن المقرر أن يصل «بيغ رامي» في الساعة الحادية عشرة صباحًا بصالة «3» بمطار القاهرة الدولي؛ حيث أعد فريق «كوسكواد» الذي يلعب ضمن صفوفه «بيغ رامي» استقبالًا خاصًّا احتفالًا بوصول بطل الأبطال، بعد ما رفع علم مصر في أكبر وأعلى المحافل العالمية في رياضة كمال الأجسام للمحترفين.

وتم تجهيز استقبال حافل يليق بالنجم الأسطوري واللقب الذي حصل عليه أخيرًا، حيث أعدت له الشركة الراعية أكثر من مفاجأة لاستقبال «بيغ رامي» فور خروجه من المطار، حيث سيبدأ الاستقبال عقب خروج رامي من صالة «3» باستقلاله أوتوبيسًا مكشوفًا، سيتجول به في شوارع القاهرة.

ومن المنتظر أن يقام حفل تكريم كبير لـ«بيغ رامي» خلال فعاليتي «أولمبيا مصر» للهواة والمحترفين المقرر إقامتهما خلال الفترة من 26 إلى 31 أكتوبر الجاري، على مسرح «كايرو شو» بفندق «موفينبيك- مدينة الإنتاج الإعلامي» في 6 أكتوبر، وينظمهما فريق «كوسكواد» تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة المصرية.

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