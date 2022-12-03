شاهد الآن: نزال الليبي سعد الفلاح أمام الإيراني غريبي أكبر

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة الوسط «WTV» نزالا جديدا في عالم الملاكمة الليبية بين بطلها سعد الفلاح والبطل الإيراني غريبي أكبر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت ليبيا.

المواجهة الليبية الإيرانية من العيار الثقيل وتعد ضمن لقاءات الأبطال، وتبث مباشرة وحصرياً من إسطنبول عبر قناة الوسط «WTV».

وتنقل قناة الوسط «WTV» أيضا النزال على الشاشات الموجودة في ميدان الشهداء بطرابلس وساحة الكيش ببنغازي.

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سبق أن فاز الملاكم الليبي سعد الفلاح على الملاكم الإيراني محمد زالهي في قاعة إسطنبول الكبرى، وهي ثاني مباراة دولية له، حيث فاز في مباراته الأولى على الملاكم التركي علي مورات.

ويشرف على تدريب الملاكم الليبي سعد الفلاح، المدرب الدولي التركي ياسر أورتكغلو والمدرب الليبي نادر التباوي.