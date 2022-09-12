Atwasat

الرخصي يحصد جوائز مهمة في الملاكمة بألمانيا.. ووالده: سفير رياضي لليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الإثنين 12 سبتمبر 2022, 03:35 مساء
الرخصي يحصد جوائز مهمة في الملاكمة بألمانيا.. ووالده: سفير رياضي لليبيا
الملاكم مصطفى الرخصي أثناء التكريم. (فيسبوك)
alwasat radio

أعرب أحمد الرخصي والد الملاكم مصطفى الرخصي عن سعادته بحصول ابنه على الترتيب الثاني في بطولة ألمانيا، بعد فوزه على خمسة منافسين من جميع المقاطعات الألمانية.

وقال أحمد الرخصي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «سعيد بنتائج ابني بعد أن أصبح ظاهرة فيما يعرف بملاكمة الهواة بألمانيا».

وأضاف الرخصي «سبق لمصطفى عندما كان في سن الثامنة عشر الحصول على المركز الثالث في بطولة شباب ألمانيا»، مؤكدا أنه يتمنى أن تلقى هذه النتائج صدى واهتمام المسؤولين بالرياضة الليبية، لأنه سفير رياضي لليبيا في أوروبا حاليا.

صورة مركبة للملاكم مصطفى الرخصي خلال المنافسات. (فيسبوك)
صورة مركبة للملاكم مصطفى الرخصي خلال المنافسات. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس

«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس
كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي

كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي
باحثون يكتشفون خطوة أساسية في الإخصاب البشري

باحثون يكتشفون خطوة أساسية في الإخصاب البشري
الأمم المتحدة «متشائمة» بشأن المساواة بين الرجل والمرأة

الأمم المتحدة «متشائمة» بشأن المساواة بين الرجل والمرأة
لقطات مضيئة من نضال المصورات الصحفيات حول العالم

لقطات مضيئة من نضال المصورات الصحفيات حول العالم
بعد فوزه بـ«فلاشينغ ميدوز».. ألكاراس يصبح أصغر لاعب مصنف أول عالميا في تاريخ التنس

بعد فوزه بـ«فلاشينغ ميدوز».. ألكاراس يصبح أصغر لاعب مصنف أول عالميا في تاريخ ...
عشرات الفتيات الأفغانيات يتظاهرن احتجاجا على إغلاق «طالبان» مدارسهن الثانوية

عشرات الفتيات الأفغانيات يتظاهرن احتجاجا على إغلاق «طالبان» مدارسهن الثانوية
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار «الكونفدرالية»

«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار ...
المشاهد الأخيرة من رحلة وداع إليزابيث الثانية.. حشود متراصة وتأثر في إسكتلندا (صور)

المشاهد الأخيرة من رحلة وداع إليزابيث الثانية.. حشود متراصة وتأثر في إسكتلندا ...
اليمين المتشدد في إيطاليا يقترب من فوز سهل في الانتخابات التشريعية بزعامة ميلوني

اليمين المتشدد في إيطاليا يقترب من فوز سهل في الانتخابات التشريعية بزعامة ميلوني
انتهت عبر «WTV».. الأخضر 3 - 0 أهلي الخرطوم

انتهت عبر «WTV».. الأخضر 3 - 0 أهلي الخرطوم
أفكار جريئة في تصميم الأبواب

أفكار جريئة في تصميم الأبواب
ما سر حب الملكة إليزابيث لليبيا؟

ما سر حب الملكة إليزابيث لليبيا؟
جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا

جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا
شاهد في «هذا المساء».. برلين دون ليبيين والدوحة تستقبل عقيلة بعد القطيعة

شاهد في «هذا المساء».. برلين دون ليبيين والدوحة تستقبل عقيلة بعد القطيعة
جونثان وينر لـ«باتيلي»: ابعد عن النخبة الحالية.. حان الوقت للذهاب إلى البلديات

جونثان وينر لـ«باتيلي»: ابعد عن النخبة الحالية.. حان الوقت للذهاب إلى البلديات
وزارة التعليم تعلن آخر التفاصيل بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي

وزارة التعليم تعلن آخر التفاصيل بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي
مظاهرة في المغرب ضد التطبيع

مظاهرة في المغرب ضد التطبيع
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
انتهت عبر «WTV».. الأخضر 3 - 0 أهلي الخرطوم
انتهت عبر «WTV».. الأخضر 3 - 0 أهلي الخرطوم
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار «الكونفدرالية»
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في ...
4 ميداليات لفرسان ليبيا في «عربية الجودو» بتونس
4 ميداليات لفرسان ليبيا في «عربية الجودو» بتونس
نيجيريا بطل «الطائرة الأفريقية» للشباب للمرة الثالثة على التوالي
نيجيريا بطل «الطائرة الأفريقية» للشباب للمرة الثالثة على التوالي
جامعة مصراتة تتوج بكأس وذهبية الجامعات الليبية في كرة قدم الصالات
جامعة مصراتة تتوج بكأس وذهبية الجامعات الليبية في كرة قدم الصالات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صفقات جديدة في «الأهلي طرابلس» قبل غلق باب القيد الأفريقي
صفقات جديدة في «الأهلي طرابلس» قبل غلق باب القيد الأفريقي...
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري الأبطال
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري ......
ليبيا تهزم عمان في كأس العرب للناشئين (فيديو)
ليبيا تهزم عمان في كأس العرب للناشئين (فيديو)...
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار «الكونفدرالية»
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم......
تعرف على مباريات المجموعة الأولى في الدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
تعرف على مباريات المجموعة الأولى في الدوري الليبي الممتاز ......
المزيد
الأهلي طرابلس يصل القاهرة للدخول في معسكر قصير قبل الإياب أمام بطل زنجبار
الأهلي طرابلس يصل القاهرة للدخول في معسكر قصير قبل الإياب ......
الرخصي يحصد جوائز مهمة في الملاكمة بألمانيا.. ووالده: سفير رياضي لليبيا
الرخصي يحصد جوائز مهمة في الملاكمة بألمانيا.. ووالده: سفير ......
كلية التربية البدنية تلتقي «تقنية المعلومات» في ربع نهائي دوري طلاب جامعة طرابلس
كلية التربية البدنية تلتقي «تقنية المعلومات» في ربع نهائي ......
جامعة مصراتة تتوج بكأس وذهبية الجامعات الليبية في كرة قدم الصالات
جامعة مصراتة تتوج بكأس وذهبية الجامعات الليبية في كرة قدم ......
نيجيريا بطل «الطائرة الأفريقية» للشباب للمرة الثالثة على التوالي
نيجيريا بطل «الطائرة الأفريقية» للشباب للمرة الثالثة على ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط