الرخصي يحصد جوائز مهمة في الملاكمة بألمانيا.. ووالده: سفير رياضي لليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أعرب أحمد الرخصي والد الملاكم مصطفى الرخصي عن سعادته بحصول ابنه على الترتيب الثاني في بطولة ألمانيا، بعد فوزه على خمسة منافسين من جميع المقاطعات الألمانية.

وقال أحمد الرخصي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «سعيد بنتائج ابني بعد أن أصبح ظاهرة فيما يعرف بملاكمة الهواة بألمانيا».

وأضاف الرخصي «سبق لمصطفى عندما كان في سن الثامنة عشر الحصول على المركز الثالث في بطولة شباب ألمانيا»، مؤكدا أنه يتمنى أن تلقى هذه النتائج صدى واهتمام المسؤولين بالرياضة الليبية، لأنه سفير رياضي لليبيا في أوروبا حاليا.

صورة مركبة للملاكم مصطفى الرخصي خلال المنافسات. (فيسبوك)