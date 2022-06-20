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بالفيديو.. بطل الملاكمة مالك الزناد يكشف لـ«WTV» عن نزاله المقبل في بلجيكا وخصمه الأرجنتيني

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 يونيو 2022, 11:47 مساء
بالفيديو.. بطل الملاكمة مالك الزناد يكشف لـ«WTV» عن نزاله المقبل في بلجيكا وخصمه الأرجنتيني
مالك الزناد. (الإنترنت)
alwasat radio

كشف بطل الملاكمة الليبي مالك الزناد، كواليس نزاله المقبل في بلجيكا، وخصمه البطل الأرجنتيني، وهو النزال الـ21 منذ احترافه رياضة الملاكمة.

وأكد بطل الملاكمة مالك الزناد في مداخله لبرنامج «Wsport» في قناة «الوسط» «WTV»، أن النزال المقبل سيكون يوم 26 من يونيو الجاري، مع البطل الأرجنتيني إزكويل ماديرنا.

وأوضح الزناد، أنه على اتم الاستعداد للنزال، حيث إنه يتواجد حاليا في معسكر مغلق، تحضيرا للقاء المقبل. مؤكدا أنه يعمل على إسعاد الجماهير الليبية ولجميع الداعمين له.

وأشار الزناد، إلى أن خصمه يتمتع بتصنيف عالي وبخبرة كبيرة و35 مباراة احترافية في سجله العالمي، ‏وألقاب ‏وأحزمة عديدة، وستكون أحد أقوى وأكبر المباريات في مسيرته.

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وبات الزناد مطروحًا بقوة على الساحة العالمية، كأحد الوجوه الصاعدة بشكل جيد في عالم الملاكمة، وبدأ مسيرته الاحترافية بمالطا في العام 2015. ويسعى لمواصلة مسيرته الاحترافية التي لم يعرف بها طعم الخسارة أو التعادل.

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