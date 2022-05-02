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الزناد يهنئ جمهوره بعيد الفطر عبر رسالة من ابنته أمينة وهي تلكمه

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 مايو 2022, 03:48 مساء
الزناد يهنئ جمهوره بعيد الفطر عبر رسالة من ابنته أمينة وهي تلكمه
مالك الزناد مع ابنته أمينة. (صفحة مالك الزناد عبر فيسبوك)
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خرج الملاكم الليبي مالك الزناد عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» ليهنئ جمهوره بعيد الفطر المبارك، الإثنين.

أمنيه الزناد
وحرص الزناد على إظهار ابنته أمينة في الصورة، وهو يرتدي عباءة بيضاء ويحملها، وكأنها توجّه له «لكمة» على طريقة الحلبة التي تمرس عليها الزناد في السنوات الأخيرة.

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معايدة الزناد
وكتب الزناد عبر صفحته «أمينة بنتي تعيد عليكم ‏وربي يسعدكم».

مشاركة الجماهير
أيضا حرص الزناد على مشاركة جمهوره بمزيد من الصور له مع محبيه، عقب صلاة عيد الفطر المبارك.  

مشوار عالمي
بات الزناد مطروحا بقوة على الساحة العالمية، كأحد الوجوه الصاعدة بشكل جيد في عالم الملاكمة، وبدأ مسيرته الاحترافية بمالطا في العام 2015.

مالك الزناد مع ابنته أمينة. (صفحة مالك الزناد عبر فيسبوك)
مالك الزناد مع ابنته أمينة. (صفحة مالك الزناد عبر فيسبوك)
مالك الزناد يهنئ جمهوره بعيد الفطر المبارك. (صفحة مالك الزناد عبر فيسبوك)
مالك الزناد يهنئ جمهوره بعيد الفطر المبارك. (صفحة مالك الزناد عبر فيسبوك)
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