الزناد يودع 2021 بانتصار جديد دون تحقيق خطوة واحدة

مالك الزناد يحمل أحزمته. (صفحة مالك الزناد عبر فيسبوك)

واصل الملاكم الليبي مالك الزناد انتصاراته، بالفوز أمس السبت، على خصمه التونسي إسلام التفاحي، في النزال الذي جرى بينهما بالعاصمة البلجيكية، بروكسل، وحسم البطل الليبي النزال لصالحه بالنقاط، ليختتم العام 2021 بانتصار جديد، دون أن يتحقق بالشكل الذي يفضله الزناد، وهو الفوز بالقاضية التي اعتاد تقديمها لجمهوره.

وقبل مواجهة التفاحي، خاض الزناد (28 عامًا) خلال مسيرته الاحترافية 18 مباراة، حقق فيها الفوز جميعًا، منها 16 فوزًا بالضربة القاضية واثنتان بالنقاط، وآخر ظهور للزناد كان في 29 أغسطس الماضي حينما حقق الفوز بالضربة الفنية القاضية على ملاكم مونتينيغرو ألمير سيكرجلغ، ليرتفع عدد مباريات الفوز بالنقاط إلى ثلاثة.

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وقبل لقائه الزناد، خاض التونسي إسلام التفاحي (39 عامًا)، في مسيرته الاحترافية 34 نزالًا، فاز في 22 من بينها خمسة بالضربة، وتعادل في مبارتين وهُزم في عشر مباريات. وكانت آخر مباراة لإسلام التفاحي في الثالث من أكتوبر الماضي، وخسرها بالنقاط أمام رافييل دومينيكا.