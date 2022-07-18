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وزارة الرياضة تهنئ الملاكم الليبي سعد الفلاح

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 12:07 مساء
وزارة الرياضة تهنئ الملاكم الليبي سعد الفلاح
الملاكم الليبي سعد الفلاح فاز على الملاكم الإيراني محمد زالهي في قاعة إسطنبول الكبرى. (الإنترنت)
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حرصت وزارة الرياضة، على تقديم التهنئة إلى الملاكم الليبي سعد الفلاح، بعد فوزه على منافسه الإيراني محمد زالهي، في المباراة الدولية التي أُقيمت بينهما بقاعة إسطنبول الكبرى بتركيا.

ونشرت وزارة الرياضة، صورا من اللقاء، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليها: «تهنئ وزارة الرياضة الملاكم الليبي سعد الفلاح بفوزه على الملاكم الإيراني.. ألف مبروك».

ثاني مباراة دولية
وفاز الملاكم الليبي سعد الفلاح على الملاكم الإيراني محمد زالهي في قاعة إسطنبول الكبرى، وهي ثاني مباراة دولية له، حيث فاز في مباراته الأولى على الملاكم التركي علي مورات.

ويشرف على تدريب الملاكم الليبي سعد الفلاح، المدرب الدولي التركي ياسر أورتكغلو والمدرب الليبي نادر التباوي.

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بطل آسيا 2022
وبعد الملاكم الإيراني من مواليد 1998 وطوله 185سنتيمترا، وهو بطل آسيا للعام 2022 وحاصل على برونزية أولمبياد طوكيو، وله في سجل الاحتراف ثماني مباريات.

الملاكم الليبي سعد الفلاح فاز على الملاكم الإيراني محمد زالهي في قاعة إسطنبول الكبرى. (الإنترنت)
الملاكم الليبي سعد الفلاح فاز على الملاكم الإيراني محمد زالهي في قاعة إسطنبول الكبرى. (الإنترنت)
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