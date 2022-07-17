انتهت عبر قناة «WTV» تتويج الملاكم الليبي سعد الفلاح بانتصاره على الإيراني زالهي في تركيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

فاز الملاكم الليبي سعد الفلاح على الملاكم الإيراني محمد زالهي في قاعة اسطنبول الكبرى بتركيا، وهي ثاني مباراة دولية له، حيث فاز في مباراته الأولى على الملاكم التركي علي مورات.

وبثت قناة الوسط «WTV» من تركيا نزال الملاكم الليبي.

ويشرف على تدريب الملاكم الليبي سعد الفلاح، المدرب الدولي التركي ياسر أورتكغلو والمدرب الليبي نادر التباوي.

الملاكم الإيراني من مواليد 1998 طوله 185سنتيمترًا، وهو بطل آسيا للعام 2022 ومتحصل على برونزية أولمبياد طوكيو، وله في سجل الاحتراف 8 مباريات.

لمشاهدة نزال الملاكم الليبي سعد الفلاح عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

مباشر نزال الملاكم الليبي سعد الفلاح ضد الإيراني محمد زالهي

#الوسط #WTV #دورينا

التردد: WTV2 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

الملاكم الليبي سعد الفلاح في النزال أمام الإيراني زالهي. (صورة مثبتة من الفيديو)

الملاكم الليبي سعد الفلاح في النزال أمام الإيراني زالهي. (صورة مثبتة من الفيديو)