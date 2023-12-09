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حساء العدس بالشعيرية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 ديسمبر 2023, 09:54 صباحا
حساء العدس بالشعيرية
حساء العدس الشهي مع الخبز أعديه في مطبخك بسهولة، واستمتعي بفوائده الغذائية (أرشيفية: الإنترنت)
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العدس بالشعيرية من أنواع الحساء المنتشرة خلال فصل الشتاء، لاستخدامها في تدفئة الجسم، ومده بالطاقة. تعرفي معنا على طريقة سهلة اليوم، لإعداد حساء العدس في مطبخك بسهولة، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
250 غرام عدس مغسول
250 غرام شعيرية
4 ثمرات طماطم
4 ثمرات جزر مقطعة
ثمرة بصل مقطعة
6 فصوص من الثوم
ملح
شطة
كمون
خبز محمص مكسر

طريقة التحضير
- ضعي كمية مناسبة من الماء على نار عالية.

- ضعي العدس والبصل والطماطم والجزر والثوم في الماء، واتركيها حتى يغلي.

- اتركي المزيج حتى يبرد، ثم اخلطيه بالخلاط.

- حمري الشعيرية حتى تصبح ذهبية اللون، ثم ضعي عليها مزيج العدس وقلبي، ثم تبليه بالملح والشطة والكمون.

- ضعي الخبز المحمص في أطباق التقديم، ثم ضعي العدس عليها، ليصبح جاهزا للتقديم.

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