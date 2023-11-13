طريقة عمل سلطة مكسيكية لذيذة وسريعة

القاهرة - بوابة الوسط

تعتبر السلطة المكسيكية من أفضل وأطيب الوجبات الشهية والمتكاملة في المطبخ المكسيكي، كما أنها الوصفات المحببة لدى الكثيرين ويمكن تحضيرها بسهولة وبمكونات سهلة وبسيطة في المنزل، جربيها وقدميها بطعمها الشهي لأفراد أسرتك، حسب موقع «أطيب طبخة».

المكونات:

-425 غرام فاصولياء سوداء.

- كوب ونصف ذرة.

- 1 حبة فلفل أحمر مفروم.

- 1 حبة بصل مفروم.

- نصف كوب بقدونس مفروم.

لتحضير الصلصة:

- 1 حبة ليمون حامض

- ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

- ملح حسب الرغبة.