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طريقة عمل سلطة مكسيكية لذيذة وسريعة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 نوفمبر 2023, 10:44 صباحا
طريقة عمل سلطة مكسيكية لذيذة وسريعة
حضري طبق السلطة المكسيكية عالي القيمة الغذائية في خطوات سهلة وسريعة ( أرشيفية: الإنترنت)
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تعتبر السلطة المكسيكية من أفضل وأطيب الوجبات الشهية والمتكاملة في المطبخ المكسيكي، كما أنها الوصفات المحببة لدى الكثيرين ويمكن تحضيرها بسهولة وبمكونات سهلة وبسيطة في المنزل، جربيها وقدميها بطعمها الشهي لأفراد أسرتك، حسب موقع «أطيب طبخة».

المكونات:
-425 غرام فاصولياء سوداء.
- كوب ونصف ذرة.
- 1 حبة فلفل أحمر مفروم.
- 1 حبة بصل مفروم.
- نصف كوب بقدونس مفروم.

لتحضير الصلصة:
- 1 حبة ليمون حامض
- ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.
- ملح حسب الرغبة.

-طريقة عمل سلطة دجاج بصوص الرانش والباربكيو
-سلطة الجمبري الشهية مع الخضروات

طريقة التحضير:
- أسلقي الفاصولياء في الماء الساخن.
- امزجيها مع الذرة والفلفل الأحمر والبصل والبقدونس في وعاء متوسط.
- لتحضير الصلصة: أعصري الليمون الحامض.
- اخلطي عصير الليمون الحامض مع زيت الزيتون والملح.
- اسكبي الصلصة فوق الخضار وقدميها فورا.

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