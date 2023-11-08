  • Alwasat News
Atwasat

طريقة عمل سلطة دجاج بصوص الرانش والباربكيو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 نوفمبر 2023, 10:59 صباحا
طريقة عمل سلطة دجاج بصوص الرانش والباربكيو
طريقة سهلة لتحضير سلطة دجاج بصوص الرانش والباربكيو (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

السلطة من أهم الأطباق الرئيسية التي تفتح الشهية على مائدتك ولا يمكن الاستغناء عنها، وتتميز بتعدد الفوائد الصحية وعلى رأس هذه السلطات سلطة الدجاج بصوص الرانش، حيث تفضل الكثير من الأمهات إضافة الدجاج واللحوم إلى طبق السلطة كي تزداد قيمتها الغذائية قدمي سلطة الدجاج بصوص الرانش الرائعة والشهية في المنزل على سفرتك بجميع المناسبات باستخدام المكونات السهلة والمقادير البسيطة الصحية، حسب موقع «وصفة ماما».

المكونات
‏-1 صدر دجاج مخلي من دون جلد.
‏-1 خس روماني مفروم فرما خشنا.
‏- نصف كوب ذرة أصفر معلب.
‏- نصف كوب فاصولياء حمراء معلبة.
‏- 2 أعواد بصل أخضر مفروم.
‏- 1حبة أفوكادو مقطع أرباع.

مقادير صلصة الرانش والباربكيو
‏-1 معلقة كبيرة مايونيز.
‏-1 معلقة كبيرة زبادي.
‏-1 معلقة كبيرة صلصة باربكيو.
‏-2 معلقة صغيرة صلصة رانش.
‏-1 معلقة صغيرة ملح.
‏- نصف معلقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير
- قطعي الدجاج إلى شرائح صغيرة وقلبيه بالقليل من الزيت حتى ينضج.
- اخلطي مقادير صلصة الرانش والباربكيو معا.

-وصفة سهلة لإعداد الدجاج المشوي في ثلاث خطوات
-سلطة الجمبري الشهية مع الخضروات

- ضعي الخس في طبق التقديم ثم ضعي الدجاج فوقه (يمكنك تغطيس الدجاج بصلصة الرانش والباربكيو).
- ضعي الذرة والفاصولياء والبصل الأخضر والأفوكادو الأرباع على جهات الطبق.
- اسكبي الصلصة على المكونات بحيث تتوزع وقدميها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيع ماسة نادرة بنحو 44 مليون دولار في مزاد بجنيف

بيع ماسة نادرة بنحو 44 مليون دولار في مزاد بجنيف
«الهلال» يخطف هدف الفوز من «الأنوار» في الثواني الأخيرة

«الهلال» يخطف هدف الفوز من «الأنوار» في الثواني الأخيرة
«الصحة الفلسطينية»: 10 آلاف و468 شهيدا و27 ألف جريح جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل

«الصحة الفلسطينية»: 10 آلاف و468 شهيدا و27 ألف جريح جراء العدوان الإسرائيلي ...
كرواع ينتصر للأهلي طرابلس على السويحلي.. وتعادل صعب للاتحاد أمام أساريا في الدوري

كرواع ينتصر للأهلي طرابلس على السويحلي.. وتعادل صعب للاتحاد أمام أساريا في ...
«نيويورك تايمز» تتحدث عن خطط إسرائيلية لوضع غزة بعد الحرب

«نيويورك تايمز» تتحدث عن خطط إسرائيلية لوضع غزة بعد الحرب
مذكرة داخلية تكشف انقسام الإدارة الأميركية بسبب دعمها غير المحدود لـ«إسرائيل»

مذكرة داخلية تكشف انقسام الإدارة الأميركية بسبب دعمها غير المحدود لـ«إسرائيل»
كاريكاتير خيري - «إسرائيل» تقتل طفلا فلسطينيا كل 10 دقائق في غزة

كاريكاتير خيري - «إسرائيل» تقتل طفلا فلسطينيا كل 10 دقائق في غزة
روسيا: التصريح الإسرائيلي بشأن الأسلحة النووية يثير العديد من الأسئلة

روسيا: التصريح الإسرائيلي بشأن الأسلحة النووية يثير العديد من الأسئلة
«ميتا» تمنع المعلنين السياسيين من استخدام أدواتها للذكاء الصناعي

«ميتا» تمنع المعلنين السياسيين من استخدام أدواتها للذكاء الصناعي
سجن مسؤولين بمصرف الجمهورية في تاجوراء بتهمة الاختلاس

سجن مسؤولين بمصرف الجمهورية في تاجوراء بتهمة الاختلاس
مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده

مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة

مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة
شاهد «في التسعين»: وجوه شابة بقائمة المنتخب.. ومواجهات نارية في «دورينا»

شاهد «في التسعين»: وجوه شابة بقائمة المنتخب.. ومواجهات نارية في «دورينا»
غوتيريس يطالب بوقف إطلاق النار: قطاع غزة يتحوَّل إلى «مقبرة للأطفال»

غوتيريس يطالب بوقف إطلاق النار: قطاع غزة يتحوَّل إلى «مقبرة للأطفال»
«بوابة الوسط» ترصد إحصائيات «دورينا» بالأرقام بعد الجولة الثانية

«بوابة الوسط» ترصد إحصائيات «دورينا» بالأرقام بعد الجولة الثانية
وزيرة إسبانية تطالب بوقف استيراد السلاح «الملطخ بدماء الفلسطينيين» من الاحتلال الإسرائيلي

وزيرة إسبانية تطالب بوقف استيراد السلاح «الملطخ بدماء الفلسطينيين» من الاحتلال ...
تركمانستان الصحراوية تزرع ما يقرب من نصف مليون شجرة في يوم واحد

تركمانستان الصحراوية تزرع ما يقرب من نصف مليون شجرة في يوم واحد
الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية مرتبطة بالعمر البيولوجي وليس الزمني

الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية مرتبطة بالعمر البيولوجي وليس الزمني
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
طريقة عمل فتة الخضار الشهية
طريقة عمل فتة الخضار الشهية
إعداد السمك الحار على الطريقة اليابانية
إعداد السمك الحار على الطريقة اليابانية
وصفة سهلة لإعداد الدجاج المشوي في ثلاث خطوات
وصفة سهلة لإعداد الدجاج المشوي في ثلاث خطوات
طريقة عمل «صوص الرانش» في المنزل
طريقة عمل «صوص الرانش» في المنزل
طريقة سهلة لعمل مكرونة بالدجاج وصوص الباربكيو
طريقة سهلة لعمل مكرونة بالدجاج وصوص الباربكيو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
طريقة عمل الخبز التركي في المنزل
طريقة عمل الخبز التركي في المنزل...
للتخسيس.. كيفية إعداد «كفتة الشوفان» في الفرن
للتخسيس.. كيفية إعداد «كفتة الشوفان» في الفرن...
فطيرة شاورما الدجاج
فطيرة شاورما الدجاج...
طاجن البطاطس بلحم الخروف على الطريقة التونسية
طاجن البطاطس بلحم الخروف على الطريقة التونسية...
مكرونة فيتوتشيني بالدجاج والجبن
مكرونة فيتوتشيني بالدجاج والجبن...
المزيد
طريقة عمل سلطة دجاج بصوص الرانش والباربكيو
طريقة عمل سلطة دجاج بصوص الرانش والباربكيو...
أكلة شعبية محببة في مصر.. طريقة عمل السجق الإسكندراني
أكلة شعبية محببة في مصر.. طريقة عمل السجق الإسكندراني...
مهلبية بالأيس كريم في خطوات سهلة وسريعة
مهلبية بالأيس كريم في خطوات سهلة وسريعة...
طريقة سهلة لعمل مكرونة بالدجاج وصوص الباربكيو
طريقة سهلة لعمل مكرونة بالدجاج وصوص الباربكيو...
طريقة عمل «صوص الرانش» في المنزل
طريقة عمل «صوص الرانش» في المنزل...
المزيد