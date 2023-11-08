طريقة عمل سلطة دجاج بصوص الرانش والباربكيو

القاهرة - بوابة الوسط

السلطة من أهم الأطباق الرئيسية التي تفتح الشهية على مائدتك ولا يمكن الاستغناء عنها، وتتميز بتعدد الفوائد الصحية وعلى رأس هذه السلطات سلطة الدجاج بصوص الرانش، حيث تفضل الكثير من الأمهات إضافة الدجاج واللحوم إلى طبق السلطة كي تزداد قيمتها الغذائية قدمي سلطة الدجاج بصوص الرانش الرائعة والشهية في المنزل على سفرتك بجميع المناسبات باستخدام المكونات السهلة والمقادير البسيطة الصحية، حسب موقع «وصفة ماما».

المكونات

‏-1 صدر دجاج مخلي من دون جلد.

‏-1 خس روماني مفروم فرما خشنا.

‏- نصف كوب ذرة أصفر معلب.

‏- نصف كوب فاصولياء حمراء معلبة.

‏- 2 أعواد بصل أخضر مفروم.

‏- 1حبة أفوكادو مقطع أرباع.

مقادير صلصة الرانش والباربكيو

‏-1 معلقة كبيرة مايونيز.

‏-1 معلقة كبيرة زبادي.

‏-1 معلقة كبيرة صلصة باربكيو.

‏-2 معلقة صغيرة صلصة رانش.

‏-1 معلقة صغيرة ملح.

‏- نصف معلقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير

- قطعي الدجاج إلى شرائح صغيرة وقلبيه بالقليل من الزيت حتى ينضج.

- اخلطي مقادير صلصة الرانش والباربكيو معا.

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- ضعي الخس في طبق التقديم ثم ضعي الدجاج فوقه (يمكنك تغطيس الدجاج بصلصة الرانش والباربكيو).

- ضعي الذرة والفاصولياء والبصل الأخضر والأفوكادو الأرباع على جهات الطبق.

- اسكبي الصلصة على المكونات بحيث تتوزع وقدميها.