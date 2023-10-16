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سلطة الجمبري الشهية مع الخضروات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 أكتوبر 2023, 09:24 صباحا
سلطة الجمبري الشهية مع الخضروات
حضري طبق سلطة متكامل من الجمبري والخضروات في خطوات سهلة وسريعة (الإنترنت)
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سلطة الجمبري والخضروات طبق سلطة متكامل يمكن تقديمه كطبق جانبي أو طبق رئيسي خفيف وسريع التحضير، تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
3 فص ثوم (مهروس).
3 عود خس (للتزين).
ملعقة صغيرة من الصوص الحار.
2 ملعقة كبيرة بقدونس طازج.
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
ملعقة صغيرة ملح.
2 عدد ليمونة.
500 غرام جمبري (مقشر).
1/2 ملعقة صغيرة كمون.
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل (مبشور).

طريقة التحضير
- في طاسة على النار نضيف زيت الزيتون ثم نضيف الجمبري والملح والفلفل حتى ينضج الجمبري ثم نضيفه في وعاء السلطة الفارغ.

- وفي وعاء آخر نعصر الليمون، ونضيف إليه الثوم والصوص الحار والكمون والزنجبيل، ونضيفها إلى الجمبري ونخلطها جيداً.

- ننتظر حتى يبرد الجمبري ثم نضيف إليه البقدونس ثم نفرش طبق التقديم بالخس ونضيف الجمبري ويصبح جاهزا للتقديم.

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