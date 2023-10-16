سلطة الجمبري الشهية مع الخضروات

القاهرة - بوابة الوسط

سلطة الجمبري والخضروات طبق سلطة متكامل يمكن تقديمه كطبق جانبي أو طبق رئيسي خفيف وسريع التحضير، تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

3 فص ثوم (مهروس).

3 عود خس (للتزين).

ملعقة صغيرة من الصوص الحار.

2 ملعقة كبيرة بقدونس طازج.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة ملح.

2 عدد ليمونة.

500 غرام جمبري (مقشر).

1/2 ملعقة صغيرة كمون.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل (مبشور).

طريقة التحضير

- في طاسة على النار نضيف زيت الزيتون ثم نضيف الجمبري والملح والفلفل حتى ينضج الجمبري ثم نضيفه في وعاء السلطة الفارغ.

- وفي وعاء آخر نعصر الليمون، ونضيف إليه الثوم والصوص الحار والكمون والزنجبيل، ونضيفها إلى الجمبري ونخلطها جيداً.

- ننتظر حتى يبرد الجمبري ثم نضيف إليه البقدونس ثم نفرش طبق التقديم بالخس ونضيف الجمبري ويصبح جاهزا للتقديم.