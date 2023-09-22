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غريبة باللوز والنوتيلا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 09:53 صباحا
غريبة باللوز والنوتيلا
غريبة باللوز والنوتيلا. (أرشيفية: الإنترنت)
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نقدم لكِ اليوم إلى طريقة عمل حلى الغريبة باللوز والنوتيلا في خطوات سهلة وسريعة لإعدادها بنفسك والاستمتاع بمذاقها اللذيذ مع أفراد أسرتك، وفقا لموقع  «الوصفة».

المكونات
4 أكواب دقيق.
كوب شوكولاتة نوتيلا.
كوب زيت نباتي.
¼ ملعقة كبيرة بكينغ باودر.
½ كوب سكر بودرة.
لتزيين الوجه:
كوب شوكولاتة نوتيلا.
كوب لوز مفروم.

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- طريقة تحضير الغريبة التونسية

طريقة التحضير
- في وعاء نضع الدقيق ونضيف النوتيلا والزيت ونخلط المكونات معا ومن ثم نضيف السكر البودرة والبكينغ باودر ونعجن جيدا حتى نحصل على عجينة متجانسة وناعمة القوام ثم ندخلها الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى تتماسك.
- نخرجها من الثلاجة ونقسمها لكرات متساوية ثم نضغط على كل كرة ونشكل حفرة في وسطها ومن ثم نصفهم في صينية على ورق زبدة وندخلهم الفرن لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تمام النضج.
- نترك أقراص الغريبة جانبا حتى تبرد ثم نصف في وعاء التقديم وفي وسط كل قطعة نضع شوكولاتة النوتيلا ونرش عليها اللوز المفروم وتصبح جاهزة للتقديم.

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