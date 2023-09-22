غريبة باللوز والنوتيلا

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لكِ اليوم إلى طريقة عمل حلى الغريبة باللوز والنوتيلا في خطوات سهلة وسريعة لإعدادها بنفسك والاستمتاع بمذاقها اللذيذ مع أفراد أسرتك، وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

4 أكواب دقيق.

كوب شوكولاتة نوتيلا.

كوب زيت نباتي.

¼ ملعقة كبيرة بكينغ باودر.

½ كوب سكر بودرة.

لتزيين الوجه:

كوب شوكولاتة نوتيلا.

كوب لوز مفروم.