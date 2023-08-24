في دقائق.. حضري «كيكة المج» من دون فرن...

«كيكة المج» أو «كيكة الفنجان» من الحلويات اللذيذة التي لا تحتاج إلى وقت كبير لتحضيرها، حيث إن مكوناتها بسيطة ويجرى طهيها في الميكروويف وتصبح جاهزة لتناولها خلال بضع دقائق. تعرفي على الطريقة معنا وأعديها بنفسك للاستمتاع بمذاقها الشهي مع أفراد أسرتك، وفقا لموقع «شهية».
المكونات
ملعقتان كبيرتان دقيق.
ملعقتان كبيرتان سكر.
ملعقتان صغيرتان كاكاو.
5 ملاعق كبيرة حليب.
ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.
ملعقة صغيرة من البيكنغ باودر.
ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة.
- كيك العسل والمكسرات
- كيك الموز بالشوفان
- كيكة مثلجة بالبسكويت والشوكولاتة
طريقة التحضير
- في وعاء صغير، امزجي في البداية كلاً من الدقيق والكاكاو والسكر واخلطيها جيداً.
- أضيفي البيكنغ باودر والزبدة واستمري في التحريك.
- بعدها ضعي الحليب تدريجياً مع الاستمرار في التقليب إلى أن تحصلي على مزيج متماسك.
- ضعي الخليط في الكوب المخصص للميكروويف ومعه الفانيليا وحرّكيها جيداً.
- ادخلي المج إلى الميكروويف على درجة حرارة مرتفعة واتركيه لدقيقتين كحد أقصى حتى تصبح الكيكة جاهزة للتقديم.
تعليقات