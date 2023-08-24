في دقائق.. حضري «كيكة المج» من دون فرن

القاهرة - بوابة الوسط

«كيكة المج» أو «كيكة الفنجان» من الحلويات اللذيذة التي لا تحتاج إلى وقت كبير لتحضيرها، حيث إن مكوناتها بسيطة ويجرى طهيها في الميكروويف وتصبح جاهزة لتناولها خلال بضع دقائق. تعرفي على الطريقة معنا وأعديها بنفسك للاستمتاع بمذاقها الشهي مع أفراد أسرتك، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

ملعقتان كبيرتان دقيق.

ملعقتان كبيرتان سكر.

ملعقتان صغيرتان كاكاو.

5 ملاعق كبيرة حليب.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنغ باودر.

ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة.

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