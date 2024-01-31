إيران تحذر من تداعيات استهداف أراضيها أو مصالحها أو رعاياها

القاهرة - بوابة الوسط

حذر مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني من أن طهران سترد «ردا حاسما» على أي هجوم يستهدف أراضيها أو مصالحها أو رعاياها في الخارج.

ويأتي تعليق المبعوث غداة إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه قرر كيفية الرد على هجوم بطائرة مسيرة شنته مجموعات عراقية متحالفة مع إيران وأدى إلى مقتل جنود أميركيين في الأردن، دون الخوض في التفاصيل، وفق وكالة «رويترز».

وأمس الثلاثاء، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه اتخذ قرارًا بشأن كيفية الرد على الهجوم بطائرة مسيرة الذي استهدف القوات الأميركية في الأردن، مضيفا أن إيران هي المسؤولة عن تزويد الأسلحة للهجوم.

وأجاب بايدن بـ«نعم» في إجابة عن سؤال المراسلين عمّا إذا كان قد اتخذ قراراً بشأن الرد. وأضاف ردا على سؤال عما إذا كانت إيران المسؤولة: «أنا أحمّلهم المسؤولية، بمعنى أنهم يزودون الأشخاص الذين قاموا به (الهجوم) بالأسلحة»، حسب وكالة «فرانس برس».

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الردّ بـ«الطريقة الملائمة» على الهجوم بمسيّرة

والإثنين، أكد ناطق باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعمل على الردّ بـ«الطريقة الملائمة» على الهجوم بمسيّرة على قاعدة في الأردن.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، إن الرئيس بايدن «سيرد» على الهجوم بـ«الطريقة الملائمة»، مضيفًا: «لكننا لا نسعى إلى حرب مع إيران. لا نريد نزاعًا أوسع في الشرق الأوسط».

الأردن: الهجوم على القوات الأميركية وقع داخل سورية

بدوره، قال وزير الاتصال الحكومي الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مهند مبيضين، إن الهجوم على القوات الأميركية، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين، وقع داخل الأراضي السورية قرب حدود المملكة.

وأوضح الوزير لقناة «المملكة» الرسمية أن «الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن»، مضيفا: «الهجوم استهدف قاعدة التنف في سورية».