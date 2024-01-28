مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في هجوم بمسيَّرة على قاعدة في الأردن.. وبايدن يتوعد بالرد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الأميركي الأحد مقتل ثلاثة من عناصره في هجوم بطائرة مسيَّرة على قاعدة في الأردن، علمًا أنها المرة الأولى التي يقتل فيها عسكريون أميركيون بنيران معادية منذ بدء الحرب في غزة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان «في 28 يناير، قُتل ثلاثة من عناصر الجيش الأميركي وأصيب 25 آخرون في هجوم أحادي الاتجاه (بطائرة مسيَّرة) استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية».

الرئيس الأميركي يحمل فصائل موالية لإيران المسؤوليته

وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد بالرد بعد مقتل العسكريين الأميركيين، وحمل مسؤوليته إلى فصائل موالية لإيران.

وقال بايدن في بيان «الليلة الماضية، قُتل ثلاثة من أفراد الجيش الأميركي، وأصيب آخرون، في هجوم بطائرة مسيَّرة على قواتنا المتمركزة في شمال شرق الأردن»، مشيرًا إلى أن الهجوم «نفذته مجموعة من المسلحين المتطرفين الموالين لإيران تنشط في سورية والعراق».

وأضاف: «لا يساوركم شك في أننا سنحاسب جميع المسؤولين في الوقت والطريقة اللذين نختارهما».