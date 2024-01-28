الأردن: الهجوم على القوات الأميركية وقع داخل سورية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الاتصال الحكومي الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند مبيضين، الأحد، أن الهجوم على القوات الأميركية الذي أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين وقع داخل الأراضي السورية قرب حدود المملكة.

وقال الوزير لقناة «المملكة» الرسمية إن «الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن»، موضحًا أن «الهجوم استهدف قاعدة التنف في سورية».

هجوم بطائرة مسيَّرة على قاعدة في الأردن

وأعلن الجيش الأميركي الأحد مقتل ثلاثة من عناصره في هجوم بطائرة مسيَّرة على قاعدة في الأردن، علمًا أنها المرة الأولى التي يقتل فيها عسكريون أميركيون بنيران معادية منذ بدء الحرب في غزة.

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وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان «في 28 يناير، قُتل ثلاثة من عناصر الجيش الأميركي وأصيب 25 آخرون في هجوم أحادي الاتجاه (بطائرة مسيَّرة) استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية».

الرئيس الأميركي يحمل فصائل موالية لإيران المسؤوليته

وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد بالرد بعد مقتل العسكريين الأميركيين، وحمَّل مسؤوليته إلى فصائل موالية لإيران.

وقال بايدن في بيان «الليلة الماضية، قُتل ثلاثة من أفراد الجيش الأميركي، وأصيب آخرون، في هجوم بطائرة مسيَّرة على قواتنا المتمركزة في شمال شرق الأردن»، مشيرًا إلى أن الهجوم «نفذته مجموعة من المسلحين المتطرفين الموالين لإيران تنشط في سورية والعراق». وأضاف: «لا يساوركم شك في أننا سنحاسب جميع المسؤولين في الوقت والطريقة اللذين نختارهما».