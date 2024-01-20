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عشرات الصواريخ تضرب قاعدة «عين الأسد» الأميركية في العراق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 يناير 2024, 06:19 مساء
عشرات الصواريخ تضرب قاعدة «عين الأسد» الأميركية في العراق
صورة من الأقمار الصناعية تظهر آثار ضربة إيرانية على قاعدة عين الأسد في العراق، 8 يناير 2020. (شركة «بلانت» للتصوير عبر الأقمار الصناعية)
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أعلنت مصادر أمنية عراقية ومسؤول عسكري أميركي أن عشرات الصواريخ أطلقت السبت في غرب العراق على قاعدة عسكرية ينتشر فيها جنود أميركيون وقوات من التحالف الدولي العسكري، وذكرت وسائل إعلام عراقية أن 40 صاروخا أطلقت تجاه قاعدة «عين الأسد».

وقال مسؤول عسكري أميركي، شرط عدم الكشف عن هويته، إن عدة صواريخ «أصابت قاعدة عين الأسد الجوية» في محافظة الأنبار. وأكد أنه يجري الآن «تقييم أولي للأضرار»، لكن المعلومات «الأولية» تشير إلى أن «أحد أفراد قوات الأمن العراقية أصيب بجروح خطيرة»، وفق «فرانس برس».

يأتي الهجوم الجديد بعد يومين من هجوم بطائرة مسيرة تبنته «المقاومة الإسلامية في العراق» على قاعدة أميركية قرب مطار أربيل بإقليم كردستان العراق، وقالت في بيان إنه يأتي «استمرارا لنهجها في مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهالي غزة».

 100 هجوم ضد مصالح أميركية في العراق وسورية
وأفاد مسؤولون أميركيون بوقوع أكثر من 100 هجوم على مصالح أميركية في العراق وسورية منذ منتصف أكتوبر الماضي، وذلك بعد أيام من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وتبنت معظم تلك الهجمات «المقاومة الإسلامية في العراق»، التي تضمّ فصائل مسلحة حليفة لإيران ومرتبطة بالحشد الشعبي.

-  هجومان يستهدفان قاعدتين تضمان قوات أميركية في العراق ولا إصابات (مصدران أمنيان)
-  العراق يحذر من استمرار التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية على استقرار المنطقة

وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق ونحو 900 بسورية في إطار مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»  والذي أنشئ عام 2014.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني طالب أول أمس الخميس بوضع جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي، وذلك بعد التوتر الذي أثارته الضربات الأميركية ضد فصائل عراقية، ردا على استهدافها قواعد تضم قوات أميركية في العراق وسورية.

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