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العراق يحذر من استمرار التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية على استقرار المنطقة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 05:11 مساء
العراق يحذر من استمرار التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية على استقرار المنطقة
تصاعد الدخان بعد استهداف مدينة غزة (رويترز)
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قال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، السبت في بيان إن «العمليات التي يقوم بها الشعب الفلسطيني اليوم هي نتيجة طبيعية للقمع الممنهج الذي يتعرض له منذ عهود مضت على يد سلطة الاحتلال الصهيوني».

وأضاف في بيان «نحذر من استمرار التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية، لأنه سينعكس على استقرار المنطقة»، داعيًا جامعة الدول العربية إلى «الانعقاد بصورة عاجلة لبحث تطورات الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية»، وفق «رويترز»

وأوضح العوادي أن الاحتلال «لم تلتزم يومًا بالقرارات الدولية والأممية»، داعيًا «المجتمع الدوليّ أنْ يتحرك لوضع حدّ للانتهاكات الخطيرة وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، الذي مازال يعاني الاحتلال وسياسات التمييز العنصريّ والحصار والتجاوز على المقدسات وانتهاك القيم والمبادئ الإنسانية».

 عملية «طوفان الأقصى»
وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، اليوم السبت، بدء عملية «طوفان الأقصى» مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، في وقت أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء قصف القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، أن حركة «حماس» الفلسطينية شنت، في وقت مبكر صباح اليوم، عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأيضًا تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي المحتلة.

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وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عددًا من المقاتلين الفلسطينيين، تسللوا «بالمظلات» من البر والبحر إلى أراض بمحيط قطاع غزة، واعترف بسيطرة المقاتلين على تلك المناطق، مشيرًا إلى بدء عملية برية لقوات الاحتلال.

وقال الناطق باسم الجيش ريتشارد هيخت، خلال إيجاز صحفي «كانت عملية برية مشتركة تمت من خلال طائرات مظلية عبر البحر والأرض»، مضيفًا «نقاتل في الوقت الحالي، نقاتل في مواقع معينة في محيط قطاع غزة.. قواتنا تقاتل الآن على الأرض».

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