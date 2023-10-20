هجومان يستهدفان قاعدتين تضمان قوات أميركية في العراق ولا إصابات (مصدران أمنيان)

القاهرة - بوابة الوسط

استهدف هجومان بصواريخ قاعدتين في العراق، تضمّان قوات أميركية، دون تسجيل إصابات، كما ذكر مصدر أمني ومصدر عسكري لوكالة «فرانس برس»، اليوم الجمعة، في هجمات تأتي في ظلّ الحرب الدائرة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

وتأتي هذه الهجمات، فيما هدّدت فصائل عراقية موالية لإيران مصالح الولايات المتحدة في العراق على خلفية دعم واشنطن لتل أبيب في عدوانها على غزة، الذي أسفر حتى الآن عن آلاف «الشهداء» في القطاع أغلبهم من الأطفال والنساء، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، طلب عدم الكشف عن هويته، إن «ثلاث قذائف كاتيوشا سقطت في محيط معسكر تابع لقوات التحالف الدولي»، يضمّ قوات أميركية قرب مطار بغداد، ليل الخميس الجمعة.

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وأكّد مصدر عسكري عراقي الهجوم، مؤكدا أنه لم تسجّل إصابات في الهجوم، فيما «لا يزال تقييم الخسائر قائماً». ولم تتبن أي جهة هذا الهجوم بعد.

وفي وقت سابق من ليل الخميس الجمعة، تعرضت قاعدة عين الأسد العسكرية العراقية الواقعة في غرب العراق، وتضمّ قوات أميركية، لهجوم بالصواريخ كذلك، كما أفاد المصدر العسكري.

وقال إن الهجوم «لم يسفر عن أضرار»، وتبّنت «المقاومة الإسلامية في العراق» عبر قنوات تلغرام تابعة لفصائل شيعية موالية لإيران، ذلك الهجوم.

وقبل ذلك، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية الأربعاء، إحباط ثلاث هجمات بطائرات مسيّرة في العراق تسبّبت بإصابات «طفيفة».

وكانت فصائل عراقية موالية لإيران اتّهمت الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة بارتكاب «مجزرة» في غزة، من بينها كتائب حزب الله - أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي - التي شددت في بيان على ضرورة «مغادرة هؤلاء الأشرار البلاد» في إشارة إلى الأميركيين، وتوعّدتهم في حال لم يفعلوا ذلك «فإنّهم سيذوقون نار جهنّم في الدنيا قبل الآخرة».

وحتى العام الماضي، تعرضت القواعد التي تضمّ قوات أميركية للعديد من الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة. ومنذ صيف 2022، توقفت هذه الهجمات فيما شهد العراق استقراراً نسبياً. ولم تتبنّ أي جهة تلك الهجمات حينها، لكنّ الولايات المتحدة تنسبها إلى فصائل عراقية موالية لإيران.

2500 جندي أميركي في العراق

وأعلن العراق أنّ وجود قوات «قتالية» أجنبية في البلاد انتهى مع نهاية 2021، وأنّ المهمة الجديدة للتحالف الدولي استشارية وتدريبية فقط. وفي هذا الإطار، لا يزال 2500 جندي أميركي وألف جندي من التحالف، منتشرين في ثلاث قواعد عسكرية عراقية.

وجراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الرابع عشر على التوالي، «استشهد» 3785 فلسطينيا في قطاع غزة على الأقل معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة في القطاع.

واختطفت حماس 203 أشخاص تحتجزهم رهائن، بحسب أرقام معدلة نشرت الخميس، فيما قتلت 1400 إسرائيلي مع إطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الحالي.