  • Alwasat News
Atwasat

هجومان يستهدفان قاعدتين تضمان قوات أميركية في العراق ولا إصابات (مصدران أمنيان)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 أكتوبر 2023, 01:04 مساء
هجومان يستهدفان قاعدتين تضمان قوات أميركية في العراق ولا إصابات (مصدران أمنيان)
جندي أميركي في قاعدة جوية بشمال العراق، (أ ف ب)
alwasat radio

استهدف هجومان بصواريخ قاعدتين في العراق، تضمّان قوات أميركية، دون تسجيل إصابات، كما ذكر مصدر أمني ومصدر عسكري لوكالة «فرانس برس»، اليوم الجمعة، في هجمات تأتي في ظلّ الحرب الدائرة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

وتأتي هذه الهجمات، فيما هدّدت فصائل عراقية موالية لإيران مصالح الولايات المتحدة في العراق على خلفية دعم واشنطن لتل أبيب في عدوانها على غزة، الذي أسفر حتى الآن عن آلاف «الشهداء» في القطاع أغلبهم من الأطفال والنساء، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، طلب عدم الكشف عن هويته، إن «ثلاث قذائف كاتيوشا سقطت في محيط معسكر تابع لقوات التحالف الدولي»، يضمّ قوات أميركية قرب مطار بغداد، ليل الخميس الجمعة.

- النزوح من غزة إلى جنوب القطاع.. «أهوال القيامة» ترويها هاربات من الجحيم

وأكّد مصدر عسكري عراقي الهجوم، مؤكدا أنه لم تسجّل إصابات في الهجوم، فيما «لا يزال تقييم الخسائر قائماً». ولم تتبن أي جهة هذا الهجوم بعد.

وفي وقت سابق من ليل الخميس الجمعة، تعرضت قاعدة عين الأسد العسكرية العراقية الواقعة في غرب العراق، وتضمّ قوات أميركية، لهجوم بالصواريخ كذلك، كما أفاد المصدر العسكري.

وقال إن الهجوم «لم يسفر عن أضرار»، وتبّنت «المقاومة الإسلامية في العراق» عبر قنوات تلغرام تابعة لفصائل شيعية موالية لإيران، ذلك الهجوم.

وقبل ذلك، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية الأربعاء، إحباط ثلاث هجمات بطائرات مسيّرة في العراق تسبّبت بإصابات «طفيفة».

وكانت فصائل عراقية موالية لإيران اتّهمت الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة بارتكاب «مجزرة» في غزة، من بينها كتائب حزب الله - أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي - التي شددت في بيان على ضرورة «مغادرة هؤلاء الأشرار البلاد» في إشارة إلى الأميركيين، وتوعّدتهم في حال لم يفعلوا ذلك «فإنّهم سيذوقون نار جهنّم في الدنيا قبل الآخرة».

وحتى العام الماضي، تعرضت القواعد التي تضمّ قوات أميركية للعديد من الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة. ومنذ صيف 2022، توقفت هذه الهجمات فيما شهد العراق استقراراً نسبياً. ولم تتبنّ أي جهة تلك الهجمات حينها، لكنّ الولايات المتحدة تنسبها إلى فصائل عراقية موالية لإيران.

2500 جندي أميركي في العراق
وأعلن العراق أنّ وجود قوات «قتالية» أجنبية في البلاد انتهى مع نهاية 2021، وأنّ المهمة الجديدة للتحالف الدولي استشارية وتدريبية فقط. وفي هذا الإطار، لا يزال 2500 جندي أميركي وألف جندي من التحالف، منتشرين في ثلاث قواعد عسكرية عراقية.

وجراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الرابع عشر على التوالي، «استشهد» 3785 فلسطينيا في قطاع غزة على الأقل معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة في القطاع.

واختطفت حماس 203 أشخاص تحتجزهم رهائن، بحسب أرقام معدلة نشرت الخميس، فيما قتلت 1400 إسرائيلي مع إطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الحالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لوحة لماغريت بيعت في مزاد باريسي لقاء 11 مليون يورو

لوحة لماغريت بيعت في مزاد باريسي لقاء 11 مليون يورو
النصر السعودي يضم جونيور نجل رونالدو لفريق البراعم

النصر السعودي يضم جونيور نجل رونالدو لفريق البراعم
النزوح من غزة إلى جنوب القطاع.. «أهوال القيامة» ترويها هاربات من الجحيم

النزوح من غزة إلى جنوب القطاع.. «أهوال القيامة» ترويها هاربات من الجحيم
رئيسة الحكومة الإيطالية تنفصل عن شريك حياتها

رئيسة الحكومة الإيطالية تنفصل عن شريك حياتها
مع استمرار العدوان الإسرائيلي.. توقعات ببدء دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة اليوم

مع استمرار العدوان الإسرائيلي.. توقعات ببدء دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ...
رغم الحظر.. تظاهرة حاشدة في باريس دعما للفلسطينيين

رغم الحظر.. تظاهرة حاشدة في باريس دعما للفلسطينيين
روسيا: الفيتو الأميركي في الأمم المتحدة حول فلسطين ستكون له «تداعيات مروعة»

روسيا: الفيتو الأميركي في الأمم المتحدة حول فلسطين ستكون له «تداعيات مروعة»
فضائية مصرية: 31 دولة و3 منظمات دولية أكدت حضورها قمة القاهرة للسلام

فضائية مصرية: 31 دولة و3 منظمات دولية أكدت حضورها قمة القاهرة للسلام
حملة فرنسية ضد بنزيما بعد دعمه لغزة.. ودعوات لتجريدة من الكرة الذهبية والجنسية

حملة فرنسية ضد بنزيما بعد دعمه لغزة.. ودعوات لتجريدة من الكرة الذهبية والجنسية
الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة حامل وسط القصف المستمر على غزة

الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة حامل وسط القصف المستمر على غزة
اليوم.. المنتخب الوطني يواجه نظيره الصومالي وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026

اليوم.. المنتخب الوطني يواجه نظيره الصومالي وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم ...
«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي

«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي
«في التسعين»: ميتشو مدرباً لمنتخب ليبيا ومدرب أبوسليم يتوعد الزمالك

«في التسعين»: ميتشو مدرباً لمنتخب ليبيا ومدرب أبوسليم يتوعد الزمالك
«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا

«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا
«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟

«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟
«تغطية خاصة»: كيف سيقاوم ساسة ليبيا ضغوط الغرب لتوحيد إعادة الاعمار؟

«تغطية خاصة»: كيف سيقاوم ساسة ليبيا ضغوط الغرب لتوحيد إعادة الاعمار؟
«تغطية خاصة»: تقرير الخبراء الدوليين.. ليبيا دولة لصوص فاشلة!!

«تغطية خاصة»: تقرير الخبراء الدوليين.. ليبيا دولة لصوص فاشلة!!
«تحقيقات»: كارثة درنة.. الآثار الصعبة لما بعد الصدمة

«تحقيقات»: كارثة درنة.. الآثار الصعبة لما بعد الصدمة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مع استمرار العدوان الإسرائيلي.. توقعات ببدء دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة اليوم
مع استمرار العدوان الإسرائيلي.. توقعات ببدء دخول المساعدات ...
الأمم المتحدة تتوقع دخول أول شحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر رفح السبت
الأمم المتحدة تتوقع دخول أول شحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر رفح ...
الأمم المتحدة: استمرار التصعيد الإسرائيلي كارثي على أهالي غزة
الأمم المتحدة: استمرار التصعيد الإسرائيلي كارثي على أهالي غزة
النزوح من غزة إلى جنوب القطاع.. «أهوال القيامة» ترويها هاربات من الجحيم
النزوح من غزة إلى جنوب القطاع.. «أهوال القيامة» ترويها هاربات من ...
هجومان يستهدفان قاعدتين تضمان قوات أميركية في العراق ولا إصابات (مصدران أمنيان)
هجومان يستهدفان قاعدتين تضمان قوات أميركية في العراق ولا إصابات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟...
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو...
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل ......
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي ......
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق بشأن الهجرة
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق ......
المزيد
ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 4137 «شهيدا»
ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 4137 ......
جيش الاحتلال الإسرائيلي: غالبية الرهائن في غزة على قيد الحياة
جيش الاحتلال الإسرائيلي: غالبية الرهائن في غزة على قيد ......
غوتيريس: هناك شروط وضعت لإدخال المساعدات إلى غزة ويجب تقليصها
غوتيريس: هناك شروط وضعت لإدخال المساعدات إلى غزة ويجب ......
هجومان يستهدفان قاعدتين تضمان قوات أميركية في العراق ولا إصابات (مصدران أمنيان)
هجومان يستهدفان قاعدتين تضمان قوات أميركية في العراق ولا ......
النزوح من غزة إلى جنوب القطاع.. «أهوال القيامة» ترويها هاربات من الجحيم
النزوح من غزة إلى جنوب القطاع.. «أهوال القيامة» ترويها ......
المزيد