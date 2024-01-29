الأمم المتحدة: 54 قتيلا في منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان

القاهرة - بوابة الوسط

قتل 54 شخصا بينهم عنصران من قوات حفظ السلام الدولية في هجمات يومي السبت والأحد الماضيين في منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، حسبما أعلنت الأمم المتحدة الإثنين داعية إلى الهدوء.

وقالت قوة الأمم المتحدة الأمنية الموقتة لأبيي «في الوقت الحالي، بحسب السلطات المحلية قُتل 52 مدنيا فيما أصيب 64 آخرون بجروح خطيرة وفق تقارير». ومنطقة أبيي غنية بالنفط وتقع على حدود البلدين، وفق «فرانس برس».

كما ذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن القتلى بينهم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وأوضحت نقلا عن مسؤول محلي، أن «مسلحين هاجموا منطقة أبيي مما أسفر عن مقتل 52 شخصا بينهم جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وإصابة 64 آخرين».

مقتل جندي غاني من قوات حفظ السلام

وبحسب الوكالة فإن «المهاجمين كانوا شبابا من إحدى القبائل المحلية من منطقة واراب المجاورة»، مشيرة إلى أن «أفراد هذه القبيلة يتنازعون منذ فترة طويلة على الأراضي في أبيي مع قبيلة أخرى». وأضافت الوكالة أن قوة الأمم المتحدة الأمنية الموقتة في أبيي «يونيسفا» أكدت «مقتل جندي غاني من قوات حفظ السلام وقالت إنها صدت الهجوم».

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يذكر أن أبيي هي منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، وأنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قوة الأمم المتحدة الأمنية الموقتة لأبيي «يونيسفا»، حيث تقوم بمراقبة التوترات على طول الحدود بين الشمال والجنوب وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين وعمال الإغاثة في أبيي.

تحقيق مشترك مع حكومة أبيي

وقال وزير الإعلام في ولاية واراب وليام وول إن حكومته ستجري تحقيقاً مشتركاً مع حكومة أبيي. وتكررت الاشتباكات في أبيي بين الفصائل المتناحرة من قبيلة الدينكا العرقية فيما يتعلق بموقع الحدود الإدارية التي تعد مصدراً كبيراً لعائدات الضرائب.

وقال كوك إن شباباً من الدينكا في واراب وقوات أحد زعماء المتمردين من قبيلة النوير نفذوا الهجمات ضد الدينكا والنوير في أبيي. وتسببت الحرب الأهلية في جنوب السودان التي اندلعت إلى حد كبير على أسس عرقية بين الدينكا والنوير، في مقتل مئات الآلاف بين عامي 2013 و2018.