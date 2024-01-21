السودان: عشرة قتلى بانفجار لغم أرضي في ولاية نهر النيل

القاهرة - بوابة الوسط

قُتِل عشرة مدنيين بولاية نهر النيل السودانية شمال البلاد، إثر انفجار لغم أرضي بحافلة كانت تقلهم، بحسب ما أفاد مسؤول طبي الأحد.

وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته «قُتل عشرة من المدنيين على أثر انفجار لغم في حافلة كانت تقلهم من منطقة شرق الجزيرة متجهة إلى مدينة شندي بولاية نهر النيل»، والتي تبعد 150 كيلومترًا شمال العاصمة الخرطوم، وفق «فرانس برس».

ويعد الحادث الأول منذ اندلاع المعارك في البلاد بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل 2023.

الجيش السوداني يحذر السكان

والأسبوع الماضي، تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي تحذيرًا نسب إلى الجيش السوداني لسكان شندي جاء فيه «جرى عمل متاريس حولية مزودة بألغام أرضية عالية الحساسية، ومزودة بمتفجرات بعيدة المدى، وعلى الجميع أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر وعدم المرور بهذه المناطق». ولكن لم يصدر أي بيان رسمي من الجيش في هذا الصدد.

والأسبوع الماضي وصلت المعارك إلى جزيرة مروي المدرجة على قائمة التراث العالمي والتي تقع في ولاية نهر النيل في شمال البلاد.

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ونقلت الشبكة الإقليمية للحقوق الثقافية عن «مصادر موثوقة وصور وفيديوهات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أن معركة حربية وقعت بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مما يعرّض هذه المواقع للتخريب والدمار والنهب والسرقة».

وأودت الحرب في السودان منذ اندلاعها بأكثر من 13 ألف شخص، وفق منظمة «مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها» «أكليد». وتسبب النزاع بنزوح نحو 7 ملايين ونصف المليون شخص داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.