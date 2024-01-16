السودان «يجمد التعامل» مع الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة خارجية السودان، الثلاثاء، «تجميد التعامل» مع الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد)، على خلفية «انتهاك سيادة» السودان، بعد أن دعت قائد قوات الدعم السريع، حمدان دقلو، لحضور قمة في أوغندا الخميس، بينما تدور حرب بين قواته والجيش السوداني.

وقالت الوزارة الموالية لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان إنها أبلغت جيبوتي، التي تتولى الرئاسة الدورية لـ«إيغاد»، اعتراضها على «دعوة قائد الميليشيا إلى الحضور في مكان انعقاد القمة الطارئة بكمبالا، في سابقة خطيرة بتاريخ إيغاد والمنظمات الإقليمية والدولية، الأمر الذي اعتبره السودان انتهاكاً لسيادته، فضلا عن كونه مخالفة جسيمة لمواثيق إيغاد، والقواعد التي تحكم عمل المنظمات الدولية والإقليمية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

قمة شرق أفريقية بهدف التوسط في النزاع

ورفض مجلس السيادة السوداني برئاسة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، السبت الماضي، دعوة إلى قمة شرق أفريقية بهدف التوسط في النزاع الدائر في البلاد، مع انتقاد الخرطوم الأمم المتحدة لتواصلها مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وبعد تسعة أشهر على اندلاع المعارك، حققت قوات الدعم السريع تقدما ميدانيا على حساب الجيش في الآونة الأخيرة، بينما قام دقلو بجولة خارجية هي الأولى له منذ بدء القتال، رأى فيها محللون محاولة لكسب شرعية، وتعزيز موقعه التفاوضي تجاه أي حل.

ودعت «إيغاد» البرهان ودقلو إلى قمة تستضيفها أوغندا في 18 يناير، لبحث النزاع السوداني. وسبق للهيئة أن بذلت محاولات عدة، لتقريب وجهات النظر بين المتحاربين.

مجلس السيادة يرفض حضور القمة

ورفض مجلس السيادة برئاسة البرهان، السبت، حضور القمة، بينما أعلن دقلو موافقته على الدعوة الأفريقية. وقال المجلس في بيان: «نجدد تأكيدنا أن ما يدور في السودان هو شأن داخلي ،وإن استجابتنا للمبادرات الإقليمية لا تعني التخلي عن حقنا السيادي في حل مشكلة السودان بواسطة السودانيين».

من جهته، قال دقلو عبر منصة «إكس»: «اتساقاً مع موقفنا الثابت الداعم الحل السلمي الشامل، الذي ينهي مرة واحدة وللأبد الحروب في السودان عامةً، وحرب الخامس عشر من أبريل خاصةً، أكدتُ اليوم قبولي دعوة الحضور والمشاركة في قمة إيغاد».

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وبقي دقلو، المعروف بـ«حميدتي»، في الظل خلال الأشهر التسعة الأولى من النزاع، إلى أن وقّع أخيرا إعلانا مع المدنيين، وقام بجولة أفريقية يبحث خلالها عن شرعية دولية، سعيا لحسم معركته مع الجيش، وفق ما رأى محللون وخبراء. وقد لقيت زيارات دقلو انتقادات لاذعة من البرهان والحكومة السودانية.

13 ألف قتيل وفق تقديرات «أكليد»

وخاطب قائد الجيش في تصريحات سابقة الدول «التي تستقبل هؤلاء القتلة بأن يكفوا أيديهم عن التدخل في شأننا، وأن استقبال أي جهة معادية للدولة لا تعترف بالحكومة القائمة يعتبر عداءً للدولة». كما استدعت الخرطوم سفيرها لدى نيروبي للتشاور، استنكارا لاستقبال الرئيس الكيني وليام روتو «دقلو».

وأودت الحرب بين الحليفين السابقين بأكثر من 13 ألف قتيل وفق تقديرات منظمة «مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها» (أكليد)، وهي حصيلة يُعتقَد أنها تبقى دون الفعلية. كما تسببت في نزوح أكثر من سبعة ملايين شخص داخل وخارج البلاد بحسب الأمم المتحدة.

وفي مدينة بورتسودان بشرق البلاد، التي تحولت إلى مقر موقت للحكومة، أبلغت وزارة الخارجية السودانية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، رفضها تواصل الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، مع دقلو.