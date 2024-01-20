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رسميا.. السودان يجمد عضويته في هيئة التنمية في شرق أفريقيا «إيغاد»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 يناير 2024, 05:40 مساء
رسميا.. السودان يجمد عضويته في هيئة التنمية في شرق أفريقيا «إيغاد»
قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (أرشيفية: الإنترنت)
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قررت حكومة السودان السبت تجميد عضويتها بالهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد»، بحسب بيان لوزارة الخارجية السودانية.

 وأفاد البيان أن قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أرسل رسالة إلى رئيس جيبوتي ورئيس الإيغاد إسماعيل عمر غيله «أبلغه فيها قرار حكومة السودان تجميد عضويتها في المنظمة»، نتيجة «تجاهل المنظمة لقرار السودان الذي نقل إليها رسميا بوقف انخراطه وتجميد تعامله معها في أي موضوعات تخصه»، وهو ما لم يحدث في قمة المنظمة الاستثنائية التي عقدت بأوغندا الخميس، بحسب «فرانس برس».

 «ما يدور في السودان هو شأن داخلي»
وأكدت الخارجية السودانية أن الخطاب أوضح أن حكومة السودان غير ملزمة ولا يعنيها كل ما يصدر من «إيغاد» في الشأن السوداني.  وقال مجلس السيادة الأسبوع الماضي، إن حكومة السودان ترى أنه ليس هناك ما يستوجب عقد قمة لمناقشة أمر السودان قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة، معتبراً أن ما يدور في السودان هو شأن داخلي.

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وفي بيان صدر يوم الخميس، دعا قادة بلدان الإيغاد في ختام القمة طرفي النزاع في السودان إلى عقد لقاء مباشر بينهما خلال أسبوعين، كما عبروا عن قلقهم من استمرار القتال والأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية الناجمة عن الحرب في البلاد.

وأودت الحرب الدائرة فب السيودات بحيراة أكثر من 13 ألف قتيل وفق تقديرات منظمة «مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها» «أكليد»، وهي حصيلة يُعتقَد أنها تبقى دون الفعلية. كما تسببت في نزوح أكثر من سبعة ملايين شخص داخل وخارج البلاد بحسب الأمم المتحدة.

 

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