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«ميرسك» تعلن تحويل مسار سفنها من البحر الأحمر الى رأس الرجاء الصالح

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 يناير 2024, 02:35 مساء
«ميرسك» تعلن تحويل مسار سفنها من البحر الأحمر الى رأس الرجاء الصالح
إحدى سفن شركة الشحن العملاقة «ميرسك» الدنماركية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت شركة «ميرسك» الدنماركية العملاقة للشحن الجمعة أن سفنها التي كان من المقرر أن تعبر البحر الأحمر، ستحوّل مسارها نحو رأس الرجاء الصالح في إفريقيا، في ظل الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن.

وقالت الشركة في بيان إن «كل سفن ميرسك التي كان من المقرر أن تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، سيتم تحويل مسارها الى الجنوب حول رأس الرجاء الصالح في المستقبل القريب»، مشيرة الى أن «كل المعلومات المتوافرة تؤكد أن الخطر الأمني (في البحر الأحمر) يبقى عند مستوى مرتفع بشكل ملحوظ».

18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا
وأعلنت 18 شركة شحن، الأربعاء الماضي، تغيير مسار سفنها حول أفريقيا لتجنب البحر الأحمر وسط تصاعد الهجمات على السفن، التي تحمل دول غربية المتمردين الحوثيين في اليمن مسؤوليتها، وفق ما أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وقال رئيس المنظمة أرسينيو دومينغيز إن «عددا كبيرا من الشركات، حوالي 18 شركة شحن، قررت تغيير مسار سفنها حول جنوب أفريقيا من أجل تجنب التعرض لهجمات». وأضاف «(هذا) يمثل عشرة أيام إضافية إلى الرحلات وتأثيرا سلبيا على التجارة وعلى زيادة كلفة الشحن».
 

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