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مصرع طيار تحطمت طائرته خلال مهمة تدريبية في جنوب اليونان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 08:37 مساء
مصرع طيار تحطمت طائرته خلال مهمة تدريبية في جنوب اليونان
طائرة أميركية الصنع من طراز «T-2 Buckeye». (الإنترنت)
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لقي طيار بسلاح الجو اليوناني، الأربعاء، حتفه إثر تحطم طائرته خلال إجرائه جولة تدريبية بالقرب من كالاماتا في جنوب اليونان، على ما أعلنت القوات الجوية اليونانية.

وذكرت القوات الجوية أن الطائرة الأميركية الصنع من طراز «T-2 Buckeye»، التي كان يقودها، تحطمت بالقرب من مطار كالاماتا في أثناء عودته من جولة تدريب فردية، بحسب «يورو نيوز».

طائرات تدريب إيطالية الصنع
وتستخدم اليونان هذه الطائرات ذات المقعدين في إجراء مهمات تدريبية منذ عقود. لكنها تنوي الاستغناء عنها تدريجياً، بعد أن حصلت في مايو على طائرات تدريب إيطالية الصنع من طراز «M-346».

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وأشارت قناة «إي آر تي» التلفزيونية العامة إلى أن الطيار (40 عامًا) كان يجرى جولته الأخيرة على متن هذه الطائرة، وكانت عائلته حاضرة حين وقوع الحادث.

تسلمت اليونان أولى نسخ هذه الطائرة في العام 1976. وقد تحطمت طائرة عسكرية أخرى في 2018، ما أسفر عن مقتل أحد طياريها.

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