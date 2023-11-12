مقتل خمسة عسكريين أميركيين في تحطم طائرتهم بالبحر المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت القيادة الأميركية في أوروبا «يوكوم»، الأحد، مقتل خمسة عسكريين أميركيين في تحطم طائرتهم في البحرالأبيض المتوسط خلال تدريب الجمعة الماضي.

وقالت «يوكوم» في بيان «خلال مهمة روتينية للتزود بالوقود جوًا في إطار تدريب عسكري، تعرضت طائرة عسكرية أميركية تقل خمسة من عناصر الجيش لحادث مؤسف وتحطمت في البحر الأبيض المتوسط. ولقي العناصر الخمسة الذين كانوا في الطائرة حتفهم»، بحسب «فرانس برس».

القيادة لم تذكر طراز الطائرة

وذكر موقع «إير فورس تايمز» الأميركي، أمس السبت، أن القيادة لم تقدم المزيد من التفاصيل بشأن المكان المحدد في المنطقة الذي وقع فيه الحادث وإذا ما كان على البر أو في البحر. كما أنه من غير الواضح طراز الطائرة.

وقالت القيادة الأميركية: «تقديرنا للعائلات المتضررة، لن ننشر المزيد من المعلومات عن الأفراد الذين كانوا في الحادث في هذا الوقت». وأضافت: «يمكننا القول بشكل قاطع أن الطائرة كانت في طلعة تدريبية فقط ولا توجد مؤشرات على نشاط عدائي».