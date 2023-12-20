«ستاربكس» تدفع فاتورة حرب غزة: المحتجون تأثروا بـالـ«سوشيال ميديا»

القاهرة - بوابة الوسط

وسط خسائر متصاعدة تتكبدها شركة مقاهي «ستاربكس» على خلفية موقفها من العدوان على غزة، قال لاكسمان ناراسيمهان الرئيس التنفيذي للشركة إن المحتجين ضد الشركة متأثرون بما وصفه بـ«التضليل على وسائل التواصل الاجتماعي» بشأن مواقف الشركة.

وأشار في رسالة للموظفين أمس الثلاثاء إلى أن العديد من مقاهي «ستاربكس» تعرضت لحوادث تخريب، موضحا أن الشركة تعمل مع السلطات المحلية لضمان سلامة عمالها وعملائها.

ومنذ 16 نوفمبر، انخفضت أسهم «ستاربكس» بنسبة 8.96%، وهو ما يمثل خسارة هائلة بلغت 11 مليار دولار. وقد ألقى هذا الانخفاض الكارثي، إلى جانب التقارير عن تباطؤ المبيعات والاستقبال الفاتر لعروض أعياد الميلاد، بظلاله، على آفاق الشركة، فقا لموقع «إيكونوميك تايمز».

وسلسلة المقاهي هي واحدة من بين عدة علامات تجارية غربية تتعرض لضغوط من المستهلكين الذين يطالبون الشركات باتخاذ موقف في العدوان على غزة، ووصلت إلى إطلاق حملات مقاطعة في بعض الدول العربية.

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دعوى قضائية من «ستاربكس»

ورفعت شركة «ستاربكس» ومقرها سياتل دعوى قضائية في أكتوبر ضد نقابة عمالية تمثل الآلاف من العاملين في مجال صناعة القهوة في نحو 360 متجرا أميركيا، بعد أن نشرت النقابة لفترة وجيزة بيانا على وسائل التواصل الاجتماعي زعمت الشركة أنه «يعكس دعم النقابة للعنف الذي ترتكبه حماس». وادعت الشركة في ذلك الوقت أنها «تدين بشكل قاطع أعمال الإرهاب والكراهية والعنف»، وأضافت أنها تعارض بشدة الآراء التي عبرت عنها النقابة.

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