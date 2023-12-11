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زيلينسكي: تأخير المساعدات الأميركية يحقق «أحلام» بوتين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 ديسمبر 2023, 09:00 مساء
زيلينسكي: تأخير المساعدات الأميركية يحقق «أحلام» بوتين
الرئيس الأوكراني زيلينسكي. (الإنترنت)
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين أن كييف تعتمد على الولايات المتحدة وتأخير المساعدات العسكرية يعد «تحقيقا لأحلام» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال في خطاب في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن «يجب أن يخسر بوتين.. يمكنكم الاعتماد على أوكرانيا ونأمل بنفس الدرجة بأن نتمكن من الاعتماد عليكم»، بحسب «فرانس برس».

وفي إشارة إلى السجالات في الكونغرس المرتبطة بحزمة الدعم العسكري الجديدة لأوكرانيا، قال «إذا كان هناك شخص تشكّل القضايا العالقة من دون حل في كابيتول هيل مصدر إلهام له، فإنه بوتين وزمرته المريضة فحسب».

وأفاد زيلينسكي الذي سيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء «يرون أحلامهم تتحقق عندما يرون التأخيرات أو بعض الفضائح و.. عندما ينهار الدعم للمقاتلين من أجل الحرية».

مجلس الشيوخ يفشل بإقرار حزمة مساعدات مالية
وفشل مجلس الشيوخ في الكونغرس الأميركي، الخميس الماضي، بإقرار حزمة مساعدات مالية تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا، وذلك بسبب خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين في المجلس بشأن تعديلات على قانون الهجرة.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء الماضي، إنه مستعد لـ«تسويات كبرى» في ملف الهجرة على الحدود المكسيكية، للسماح بإفراج الكونغرس عن تمويل لأوكرانيا.

-  مجلس الشيوخ الأميركي يعرقل إقرار حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل
-  بايدن مستعد لـ«تسويات كبرى» في ملف الهجرة مقابل تأمين المساعدة لأوكرانيا

وعرقلت المعارضة الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء الماضي طلبًا قدّمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا بسبب عدم تضمّنها إصلاحات في مجال الهجرة.

ورهن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون تصويتهم على المضيّ قدمًا بإقرار هذه الحزمة بتضمينها إصلاحات لسياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة الأمريكية بقيادة الرئيس الديموقراطي جو بايدن. وكتب تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، على حسابه في منصة إكس: «إنها ليلة حزينة لمجلس الشيوخ ولأميركا: الجمهوريون عرقلوا التمويل لأوكرانيا»

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